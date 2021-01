El ex candidato a la Intendencia por el Frente Amplio dijo que “llegó el momento de construir”.

Entrevistado en el programa Puesta al día de Principal FM y al ser consultado por la Mesa de Concertación, Urreta manifestó que “cuando Ana Bentaberri lanzó la idea me pareció que era buena, trabajar en ese espacio en pos de generar propuestas para la ciudadanía de San José, en ese sentido la intendente cumplió con su promesa de campaña, abrió el espacio de diálogo y ahora llegó el momento de construir”.

Anteriormente había expresado que tiene “la esperanza de que se incorporen algunas de las propuestas del Frente que estaban en nuestro programa de gobierno, porque en definitiva lo que todos buscamos en el sistema político es tratar de hacer lo mejor para la ciudadanía de San José. Claramente tenemos formas de ver la realidad distinta y caminos distintos para llevarlo adelante, pero el Frente tiene una batería de propuestas a realizar, que no es más ni menos que lo que propusimos e campaña”.

Urreta dijo creer que “los cinco ejes de políticas públicas que se definieron me parece que son muy interesantes y ahí va a poder avanzar, el Frente realizará las propuestas que entienda convenientes y en eso está trabajando, después la intendente decidirá si las incorpora o no, yo tengo la esperanza de que algunas de ellas sean incorporadas”.

Urreta sobre pase de Pablo García a la Intendencia: “Yo no lo hubiera hecho”

“Es una decisión personal que tomó Pablo García y que la comunicó al Frente y como tal yo no cuestiono decisiones personales de nadie, justamente, son decisiones personales. Él tomó la decisión de ingresar a la Intendencia, lo informó al Frente, el Frente lo discutió y elevó los antecedentes a la Mesa Política Nacional para que tome una resolución al respecto. Es una decisión muy personal e Pablo García como son las decisiones que toma cada uno de nosotros. Si me peguntas a mí, yo no lo hubiera hecho, pero eso es una decisión personal también y acá no se pueden contraponer decisiones personales”, enfatizó.