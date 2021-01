Este miércoles resultó ser un día movido para la cooperativa Conaprole, ya que se adelantó y anunció un aumento del precio de la leche que ronda los $ 0,49 por litro, y además lanzó facilidades para el plan de confección de reservas.

Tardáguila Agromercados entrevistó a Álvaro Ambrois, presidente de la principal industria láctea del país.

Hablemos del aumento que se anunció por el precio de la leche ¿cuáles son las características y como se logró el mismo?

Esto es lo que hacemos todos los meses cuando hacemos el cierre económico, con información real, evaluando sobre lo que estaba proyectado y obviamente que en la medida que es posible cumplimos con el objetivo para el cual se trabaja en la cooperativa que es maximizar el precio al productor.

Las circunstancias ahora nos permiten felizmente generar este ajuste que es esa bonificación que habíamos puesto en noviembre del año pasado, que iba hasta febrero, que era de un 5%, hoy definimos aumentarla 10% para el mes de enero y febrero, de forma tal de que se dé una mejora en los precios, que en números es algo así como $0,49 por litro.

¿Qué impacto creen que este aumento pueda tener?

Siempre uno desea que fuera más, pero es lo que de momento se puede, y felizmente los mercados están operando y nos permite hacer este ajuste, siempre con la expectativa de seguir haciéndolo en el futuro.

Lo otro que anunciamos también es una asistencia financiera para los productores de la cooperativa, algo que ya habíamos aplicado el mes pasado por las dificultades de la sequía, para quien tuviera necesidad de ración y concentrados para retirar en enero, y podía diferir el pago de ese insumo a la primavera.

Hoy lo que agregamos a ese plan es la confección de reservas que se vaya a realizar ahora, y también para la siembra y el combustible necesario para eso.

De la misma forma el productor puede optar por diferir el pago para la primavera sin costo financiero.

Los Socios Cooperarios que opten por comenzar a pagar a partir del mes de enero 2021, lo pagan hasta en siete cuotas con dos meses de gracia, si se toma en el mes de febrero un mes de gracia comenzando a descontarse con la leche de marzo sin interés.

Los Socios Cooperarios que deseen diferir el pago a primavera, serán cinco cuotas comenzando a pagar a partir del mes de agosto 2021 y hasta diciembre 2021, sin interés.

¿Cómo están viendo el comportamiento de Fonterra, tras 5 subas consecutivas, pero también con un enero que a nivel productivo ha sido muy complicado?

Esto es muy complicado, el tema de la sequía ha afectado generando un aumento de los costos de producción, pero a pesar de eso la remisión de leche está por encima de lo que naturalmente en esta época del año se da, porque es una época del año donde la remisión baja.

A pesar de eso estamos con volúmenes muy buenos para el mes que estamos, pese al tema del clima.

En cuanto a los mercados, es realmente importante el tema de Fonterra, ya que es un referente de mercados que a veces se toma y a veces no, y en este caso felizmente está operando ágilmente, sobre todo con leche en polvo entera, pero no así con la información de leche en polvo descremada y manteca, ya que a esos valores no los está convalidando.

Pero como Conaprole puede direccionar la leche o los productos que mayor valor le generan, estamos aprovechando el momento de la leche en polvo entera y la agilidad que le da el mercado al producto.

¿Cómo se están comportando los mercados, como por ejemplo Argelia?

Argelia ha ido cumpliendo los compromisos que teníamos, pero ahora los mercados que más están empujando son China Brasil y Rusia que ya tradicionalmente estaba. Por suerte se están diversificando los mercados. Es de destacar el papel de Brasil que retomó las compras de forma importante y lo mismo China.

Hay pactada una reunión con las gremiales el próximo martes. ¿Qué se puede adelantar?

Nuestras reuniones con los productores son frecuentes, tenemos una serie de reuniones en las distintas zonas del país con nuestros remitentes y lamentablemente en este último tiempo estuvimos haciéndolas de forma virtual.

La idea de este martes es juntarnos todas para ser más eficientes en la reunión, para tratar temas que normalmente se tratan en lo que hace a l problemática que en el día a día transitan los productores.

Las gremiales en su momento le pidieron a la cooperativa bajar los costos ¿eso se cumplió?

Ese es el trabajo permanente, ya que hay dos factores que hacen a la gestión que son las mejoras en la eficiencia por un lado y en ese camino hace años que venimos trabajando y los indicadores así lo muestran, pero está claro que en ese camino siempre hay que seguir avanzando. Por el otro lado está el factor comercial, buscando mejores mercados y precios importantes, pero siempre condicionados a lo que pasa en el mundo que nosotros obviamente no incidimos para la formación de precios.

Fuente: Tardáguila Agromercados