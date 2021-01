Hay gente que “está muy preocupada” ante el incumplimiento de los protocolos sanitarios en dichos espacios.

Entrevistada por Portal Relámpago la alcaldesa de Ciudad del Plata desmintió rotundamente los rumores de traslado de las dos ferias vecinales que funcionan en esa localidad. No obstante aclaró que lo que se hizo fue una “puesta a punto” analizando propuestas realizadas durante la anterior gestión, y ante las denuncias recibidas en los últimos días por incumplimientos en los protocolos sanitarios en dichos espacios.

“Nosotros en ningún momento hablamos de trasladar ninguna feria, sí se hizo una puesta a punto porque hemos recibido denuncias, incluso tomamos conocimiento que se denunció en Presidencia de la República y baja al Municipio obviamente, con respecto a que en la feria no se hacen los cuidados pertinentes, los feriantes no hacen mantener la distancia, no se cumple con el protocolo. A raíz de esto que yo lo presento en la mesa, porque lo tengo que presentar en la mesa, tenemos que tomar conocimiento aunque no nos caiga simpático. A raíz de esto empezamos a hacer una charla, que por suerte nos pasa hasta el momento ha sido muy amena”, manifestó Fonseca.

“Nosotros lo que estamos haciendo es tomando conocimiento, de que hay denuncia y a raíz de eso empezó esa charla, pero en ningún momento se dijo que se fuera a cambiar ninguna de las dos ferias” insistió.

“No hay cumplimiento del protocolo. Hay gente que vive frente a la feria y que está muy preocupada por esto”, finalizó.