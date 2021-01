Lo que se prioriza es la “seguridad de la población”, dijo el ministro de Salud.

El ministro de Salud, Daniel Salinas, se refirió a los criterios con los que se trabaja para decidir qué vacunas contra el coronavirus comprará Uruguay.

“Se está trabajando en forma permanente con la Comisión Nacional Asesora de Vacunas. Es un elemento muy dinámico y Uruguay es un país muy serio que no aprueba cualquier tipo de vacunas sino aquellas que presenten estudios de fase 3, que incluyen miles de pacientes estudiados“.

“Uruguay ha recorrido este camino con serenidad y firmeza y con la convicción de hacer una correcta elección, que por razones de lograr una mayor inmunidad quizás sea un mix la solución y no una vacuna exclusiva en esta oportunidad“.

Consultado sobre por qué el país no hace pruebas con pacientes, respondió que “a Uruguay no llegó ningún ofrecimiento” y dijo que “el país no tiene desarrollado aún el estudio de medicamentos innovadores: no tiene una tradición de estudio de pacientes en vivo entonces dependemos de lo que otros países desarrollen, de lo que se publique, de los estudios preliminares”. Eso quiere decir que “los tiempos son los tiempos científicos, que son bastante distintos que los políticos“, explicó.

“Ni ser los primeros ni ser los últimos, sino hacer lo correcto: a veces no es el camino más sencillo“, resumió el ministro de Salud sobre el proceso que llevan adelante las autoridades.

El ministro se negó a confirmar o negar si las vacunas se comenzarían a aplicar a fines de febrero tal como trascendió, ni tampoco cuáles serían los laboratorios con los que se negocia con mayor firmeza.

“La gente cuando se de la vacuna quiere estar segura que se está dando un producto bueno, de calidad, eficaz y que sea accesible a la población”. / Fuente: Subrayado / Foto: Piso 40