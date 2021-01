El famoso licor de limón se puede usar para perfumar un clásico bizcochuelo, y otorgarle una fragancia y sabor especial.

Ingredientes

1 bizcochuelo clásico

1 copita de vodka (u otro licor a gusto)

3 copitas de limoncello

400 cc crema de leche

4 cucharadas de azúcar impalpable

1 cucharadita de esencia de vainilla

250 g de frutillas grandes, lavadas y secas

Elaboración

Preparar el bizcochuelo (de unos 22 a 24 cm de diámetro) preferentemente con uno o dos días de anticipación, para poder cortarlo sin dificultad.

Si no tiene tiempo, puede elegir un bizcochuelo comprado.

Batir en un tazón la crema de leche, junto con el azúcar y la esencia, con batidor, hasta que al levantar el batido, se forma un pico que no cae, justo punto Chantilly; poner el tazón con batidor en la heladera, no freezer, hasta usarlo y, si se notara entonces que el punto indicado hubiera bajado, revolver con el mismo batidor, solamente hasta retomarlo, no más, porque puede cortarse sin remedio. Mantener al frío.

Cortar el bizcochuelo en la mitad de su altura y pincelar ambas mitades con el Vodka mezclada con el limoncello, a gusto, y unir las partes colocando parte de la chantilly preparada.

PUBLICIDAD

Cortar las frutillas verticalmente por la mitad, sin los cabitos.

Rociar la superficie del gâteau con la mezcla de licores, luego cubrirlo con una capa de crema , poner el resto de la crema en manga con boquilla dentada; con ella y las frutillas, decorar el postre.

Mantenerlo en la heladera, no congelarlo, hasta servirlo.

Nota: no se puede congelar porque se arruinarían las frutillas. /Fuente: gastronomia.com.uy

Leé todas las noticias en www.sanjoseahora.com.uy