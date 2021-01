Lo motivó las declaraciones efectuadas a la prensa por el vicepresidente del BPS, Lic. Graffigna, relacionadas a “cobros indebidos” y “otras irregularidades”.

RED DE CENTROS INTERDISCIPLINARIOS INFORMA

Motivados por las declaraciones del Sr vicepresidente del BPS, Lic. Graffigna, realizadas a la prensa los días 3 de enero (diario El País) y 5 de enero (Tv), en relación a “cobros indebidos” y “otras irregularidades”, por parte de Centros proveedores de Ayex de Salto y Rocha, que surgieron de las inspecciones realizadas por BPS a dichos Centros, queremos informar que solicitamos entrevista siendo recibidos por el mismo el día 7 del corriente.

Participaron en ella la presidenta de la Comisión Directiva de la Red, Lic. Mariela Méndez, y el secretario Lic. Federico Veiga. En el encuentro se presentó a la Red, formada por 120 centros ubicados en todo el país, que atienden a más de la mitad de los beneficiarios de Ayex, brindadas por BPS a pensionistas por discapacidad y a niños beneficiarios por asignaciones familiares.

Las inspecciones a las que hace referencia el jerarca de BPS, se realizaron durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, período del año donde estábamos atendiendo sin obligatoriedad de asistencia, por la emergencia sanitaria que rige desde marzo del mismo año, y notificación mediante de BPS, sobre esta realidad. Este aspecto de la asistencia se habló en la reunión, conversando sobre la situación especial en la que estamos inmersos, poniendo énfasis en la vulnerabilidad de la población que atendemos.

De la comunicación con los Centros asociados inspeccionados por BPS, y del encuentro con el vicepresidente del organismo, se desprende que las denuncias realizadas ante la prensa, no han sido aún comprobadas.

Se está aún hoy en el período de revisiones y descargos de los Centros involucrados, ante la notificación que les hizo llegar el organismo. De la documentación solicitada por los inspectores y presentada por los Centros, no se desprende ninguna “situación de cobro indebido” o de trabajo irregular.

En relación a las irregularidades que Graffigna plantea en la nota, en cuanto a la asistencia de años anteriores, desde la Red explicamos que ante una falta existe una multiplicidad de variables que afectan la asistencia a la rehabilitación de la población en cuestión, que tienen que ver con los recursos de ésta y su contexto.

PUBLICIDAD

Todos los Centros al inicio del año lectivo (marzo) enviamos un proyecto de trabajo en el que constan: días, horarios, niños y profesionales. En el año 2020, por la pandemia no pudo ser llevado a cabo el presentado en marzo, por lo que en el mes de abril debimos elaborar y enviar a BPS un nuevo formato de trabajo, contemplando la no presencialidad.

Es lógico que en el mes de diciembre, cuando se realizaron las inspecciones, no hubo coincidencia al no estar ni los niños, ni los técnicos en los horarios indicados en marzo. Muchos padres además, decidieron no mandar a sus hijos y muchos adultos mayores no quisieron concurrir, quedando alterada la asistencia presencial a los Centros. Esto no implicó la no atención de los usuarios sino una diferente forma de contacto, que se practicó mediante comunicaciones por zoom, video llamadas, visitas a los hogares por integrantes del equipo técnico, entrega de materiales impresos para trabajar en el hogar con supervisión del técnico a distancia, entrega de canastas sanitarias, entrega de viandas( pues en varios centros los chicos 2 reciben alimentos), trabajos a domicilio, coordinación y facilitación de trámites con BPS y con Centros de salud, etc.

Otro aspecto marcado en la nota del diario El País, en relación a un niño que recibía un abordaje que no coincidía con lo indicado por BPS, queremos señalar que la Ayex cubre dos actividades, que surgen de lo indicado por BPS en la evaluación técnica. Estos niños son atendidos por los técnicos y evaluados, de ahí surge la posibilidad de cambio de abordaje, lo cual es elevado a BPS, mediante un informe de evolución del técnico tratante y formulario del médico especialista del beneficiario. La realidad es que muchas veces la respuesta a dicha solicitud se demora, y este año especialmente, es lo que ha sucedido muchas veces.

Dicho todo esto continuaremos trabajando por una mayor y mejor comunicación con el BPS, pues el deseo de todos es el mismo: dar una muy buena atención a los usuarios que vienen a nuestros Centros, para incidir como lo venimos haciendo en una mejor calidad de vida y acompañamiento en los procesos educativos, sanitarios y de vida, cuidando los dineros públicos que son de todos los uruguayos.