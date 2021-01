Lo dijo el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Ricardo Cabrera, ante el argumento del senador Sergio Botana para eliminar la tolerancia cero de alcohol para conducir.

El senador nacionalista Sergio Botana impulsará un proyecto de ley para aumentar a 0,3 gramos de alcohol en sangre el límite permitido para conducir, eliminado así la ley de “tolerancia cero”. El argumento principal de Botana es la necesidad de contribuir al sector vitivinícola.

En entrevista con Punto de Encuentro de Radio Universal, Ricardo Cabrera, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), dijo apoya el proyecto del senador pero su argumento no es el descenso de ventas en la industria puesto que “decir que la industria sufrió un descenso por la tolerancia cero no sería real”.

“Seguramente haya disminuido algo, pero no como para decir que por la tolerancia cero se vendieron 10 millones de litros menos”, reconoció Cabrera y agregó que de aceptarse la propuesta de Botana “en la industria se podría mover un poco la aguja, pero lo importante es la libertad del ciudadano, que se pueda tomar una copa de vino o media copa de vino en una cena”.

El presidente del INAVI hizo énfasis en la importancia de la educación, “prohibir las cosas no es educar”, apuntó. Resaltó también que no plantean “que se maneje borracho”: “Lo que sucede ahora es que hay tolerancia cero y que quienes tienen accidentes por el consumo están de 0,8 para arriba. Entonces nosotros apostamos a la educación y el darse cuenta. No estamos avalando que se consuma al barrer y se maneje”.

Cabrera fue consultado en Radio Universal sobre el concepto de “la copita de vino” y si eso no podía llevar a más, a lo que el enólogo replicó: “Yo creo que esta polémica se instauró de forma sesgada porque se parte de que si se toma una copa se va a tomar más y eso no es así”.

Otro de los argumentos expuestos por Cabrera fue que, según él, en las cifras de Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), “se toma el umbral de 1, el umbral de 0,3 nunca se nombró. Entre 0 y 0,3 no se han constatado accidentes prácticamente”.

Recordó que, en su momento, “Mujica declaró al vino bebida nacional y Vázquez instauró la tolerancia cero sin consultar al sector vitivinícola”. Por lo que, en ese entonces, cree Cabrera que debieron ser consultados y también deberían ser tomados en cuenta ahora: “En el mundo vitivinícola trabajan 45 mil personas y está bueno que se las escuche”. / Fuente: Radio Universal – Por Paula Ojeda