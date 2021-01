“Paren de dividir y enfoquen su labor en mejorar las condiciones para la gente”, señala la proclama, criticando al sistema político.

Este sábado el movimiento rural Un Solo Uruguay (USU) realizó su acto principal de todos los años, realizados todos los 23 de enero. En esta ocasión, a causa de la pandemia, el evento se realizó de forma online, comenzó sobre las 18:30 con varios segmentos. Se realizó un mensaje de bienvenida, luego se realizó una mesa de opinión y aportes y, finalmente, entre otras actividades, se hizo la lectura de la proclama, informó Monevideo Portal.

La proclama, a la que accedió Montevideo Portal, indica que este año se daba una instancia más para poder hablar de los “cambios necesarios” y para continuar trabajando “por el país que merecemos”. “Cumplimos con creces aquella definición que nos dio el Serrano hace un año en Durazno: ‘Un Solo Uruguay es el derecho a la protesta, pero el deber a la propuesta‘”, indica la proclama.

“En este sentido hemos hablado y reclamado más allá de las propuestas. Convencidos que perdimos como país la oportunidad de bajar el presupuesto sin desatender la emergencia social, perdimos la oportunidad de eliminar organismos burocráticos innecesarios, reducir la cantidad de direcciones en los diferentes ministerios y organismos, bajar la burocracia que justifica la contratación de burócratas, es decir, reducir cargos políticos en distintos estamentos. En definitiva, perdimos la oportunidad de empezar en el camino de hacer una seria y profunda reforma del Estado“, añade.

Desde USU vieron con “gran expectativa” la reducción del abultado salario de los jerarcas de las diferentes dependencias del Estado, “una muestra de compresión y solidaridad que solo duró dos meses”. Agregan que quizás en poco tiempo llegue el momento en que esto se entienda desde adentro o lo concrete una iniciativa popular.

“De acuerdo a datos oficiales, en 2019, del presupuesto del Mides, el 74% se lo comió la burocracia, probablemente lo mismo pasará en otros organismos del estado, por ende, el tema no es tanto de cuánto dinero, sino a que se destina y en que se gasta”, sostienen.

A continuación, apuntó contra el Frente Amplio donde aseguró que “los mismos que hoy reclaman la renta básica”, con la cual “jamás estarán de acuerdo”, “son los que arman circo para que la plata no llegue a quien más la necesita y quede en sueldos, beneficios de funcionarios y funcionamiento“.

Las intendencias tampoco escapan de la crítica de USU. Afirman que en muchas de ellas hay sobrepoblación de funcionarios, jerarcas y cargos de confianza que “se tragan la mayor parte de lo recaudado“.

“Somos un país agropecuario que ha perdido la conciencia, que desestima su mayor fuente de dinero, trabajo, y bienestar social, coartando posibilidades de desarrollo a nivel local en cada paraje. No todo el agro son vacas, agricultura o forestación, una infinidad de actividades como la apicultura, la granja, la vitivinicultura, la fruticultura, etc, etc, etc, son cada vez más rehenes de los altos costos, las regulaciones, la falta de infraestructura y el desestimulo que todo ello genera, corroe las posibilidades de desarrollo, cerrando puestos laborales directos y asociados en cada pueblo, acarreando pobreza y despoblamiento”, añaden.

Luego apuntaron contra la política, donde aseguran que faltan tres años y medio para la próxima campaña electoral e indican que “no todo lo que hagan políticos oficialistas y opositores lo deben medir en votos y que es necesario olvidar el “vos o yo”. “Paren de dividir y enfoquen su labor en mejorar las condiciones para la gente, no con parches, sino pensando a largo plazo. Sepan: ‘Lo que es correcto no siempre es popular y lo que es popular no siempre es correcto’“, aseguran los trabajadores rurales.

“Debemos poner la mira hacia el Uruguay que queremos para el futuro. Pensar en estrategias de desarrollo con el incremento de la actividad como centro de atención, requiere un gran acuerdo nacional, nos exige como sociedad acordar hacia dónde vamos más allá de quien gestione las políticas públicas”, agregan.

Finalmente, en relación con el rol del Estado, indican que se ha hablado mucho de su visión, “un estado presente, que atienda las necesidades de la sociedad, pero eficiente y con poca burocracia”. Para USU el Estado debería “estimular al emprendedor”, al empresario, a la inversión nacional a la par de la extranjera, “para que se generen oportunidades, que permitan que cada uruguayo sienta el orgullo y la dignidad de lograr sus objetivos”. / Fuente: Montevideo Portal