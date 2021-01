“Nunca esperé que me fueran a ayudar tanto. Agradezco a todos”, dijo Washington Taño, un maragato de 80 años que se desempeña como alambrador y que toda su vida ha sido linyera (caminante).

Actualmente está en Paysandú y en las últimas horas a través de las redes sociales se solicitó ayuda para que pudiera retornar a San José, siendo cientos las manifestaciones solidarias. Las mismas fueron agradecidas tanto por el anciano como por funcionarios del MIDES en Paysandú, quienes destacaron el hecho.

“Siempre anduve por ahí, yo conozco todo el Uruguay, de “linyera”. En donde conseguía trabajo me quedaba y después terminaba y seguía”, dijo Taño, quien aseguró: “Yo me pienso ir (a San José), me voy a ir”, lo que estima sucederá en los próximos días, y por su cuenta.