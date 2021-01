El maragato, presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, destacó que “en los últimos años se ha profesionalizado mucho el cuidado”.

Entrevistado en el programa “Algo Contigo” de canal 4, el Dr. Dardo Roldán, presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, se refirió a la situación actual de los adultos mayores en Uruguay.

“Cuando estaba estudiando medicina empecé a trabajar en un servicio de acompañantes y cuidaba a personas mayores tanto en el sanatorio como en domicilio o en el hospital, eran muchas horas de cuidados donde empecé a ver que las personas mayores y en situación más vulnerable, que es cuando están enfermos, molestaban; molestaban en el sanatorio porque generaban más gasto, porque no había muchas cosas para hacer. Para la familia también era un problema cuidarlos. Empecé a tener una sensibilidad especial por esa rama de la medicina, y cuando me tocó hacer el internado el último año pasé por el servicio de geriatría del hospital de Clínicas y ahí me fui terminando de convencer”, dijo el maragato refiriéndose a sus inicios en esta rama de la medicina.

El profesional señaló que “de los problemas del envejecimiento se habla muy poco, quizá por miedo a llegar a esa etapa en malas condiciones, a pesar de que se calcula que en el entorno de las 15 mil personas viven en establecimientos de larga estadía, no son la mayoría de las personas mayores, son un mínimo porcentaje (4 a 5%), si bien se pone de manifiesto cuando hay un problema en los residenciales, ese porcentaje de la población, ellos son los que necesitan más cuidados, pero la mayoría de las personas mayores están insertas en la sociedad, trabajan”.

Roldán destacó que “en los últimos años se ha profesionalizado mucho el cuidado, no solo desde el punto de vista médico o profesional, sino desde el punto de vista de los cuidadores y de los que realizan la tarea todos los días, eso en esta pandemia ha quedado muy de manifiesto”. Señaló que “en muchos residenciales ha habido brotes de COVID 19, una enfermedad potencialmente mortal, y esa gente se quedó, se puso los trajes que había que ponerse que eventualmente usamos los médicos y cuidó y está cuidando”.

“En nuestro país si bien existió, existen y seguramente existan situaciones de irregularidades, de maltrato, en los últimos años por suerte ha cambiado y hemos mejorado la calidad de los cuidados”. El galeno agregó que “tampoco el dinero asegura la calidad del cuidado, porque esto está muy vinculado a una obra de bien, con un afecto, con una buena acción, que para mucha gente es su trabajo, su oficio y su profesión”.

Miedo a envejecer

“Una etapa más de la vida es envejecer”, dijo contundente Roldán, quien cree “que hay mucha gente que tiene miedo a envejecer no de la mejor manera, por no hablar de cómo se pueden ver dentro de unos años, o de los problemas que pueden tener”. Indicó que en eso incide que “las campañas que hay se ve al envejecimiento como un problema, siempre es el abuelo encorvado con bastón, con lentes y que no ve nada, es un pobrecito, y en realidad nosotros hasta ahora veníamos con presidentes que son mayores, entonces las personas mayores están muy vinculadas en todos los ámbitos de decisión de la sociedad”.

“Creo que tenemos miedo de verlos vulnerables, porque muchas veces llegamos al envejecimiento cuando son viejos más viejos, que requieren más cuidados y tienen más fragilidad, ahí como que tenemos un miedo de vernos en esa situación”, concluyó.