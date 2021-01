El jueves tendrán una instancia en el Ministerio de Trabajo con representantes de la empresa. El cierre del comercio es definitivo, tal como lo confirmó San José Ahora el pasado 17 de enero.

El próximo jueves 28 de enero a las 9:30 de la mañana, siete ex trabajadores de La Pasiva que desempeñaron funciones hasta el pasado mes de diciembre y que fueron despedidos, se reunirán en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con Gabriel Martinicorena, encargado de la filial local de la reconocida firma.

“La instancia que vamos a llevar a cabo el jueves 28 es en la etapa administrativa, aún no hablamos del juicio porque esta es la etapa previa. La idea es hacer efectivo el reclamo que engloba los rubros por egreso de los ex trabajadores de La Pasiva, cuya razón social es Fuerza Uruguaya S.A. En esa instancia también citamos a que comparezcan las personas físicas que eran empleadores a los ojos de los ex trabajadores”, dijo a San José Ahora la representante legal de los funcionarios, abogada Andrea Santos Caballero.

La profesional agregó: “Reclamamos despido directo, licencias, vacacionales, aguinaldos salarios impagos, diferencias salariales y multa legal, más daños y perjuicios, nos acercamos en el reclamo al millón de pesos por todos los trabajadores citados”.

Santos Caballero manifestó además que “la empresa en el mes de diciembre tras la figura de su empleador citó a mis representados a reunión y les comunicó que cerraban y así se hizo efectivo, dándoles de baja por causal despido. Por ende se vienen abajo las especulaciones que están tratando de sembrar desde la empresa, al expresar a la prensa que en febrero abren sus puertas. Ni mis representados ni yo, ni mi socia Dra. Ángela Correa hemos recibido ningún llamado y o contacto de parte de la empresa, lo que nos hace pensar que de no lograr conciliar nos queda abierta la vía judicial y ahí se comenzará, luego de levantarse la feria mayor, con los reclamos reajustados en la etapa judicial. Esperemos que no sea así, que se logre conciliar en el Ministerio de Trabajo”, concluyó la abogada laboral.