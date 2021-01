Hablando de la tolerancia cero y su deseo de modificar la normativa, el nacionalista señaló que “nunca cambió la estadística a pesar que haya cambiado la ley”.

Uno de los temas más comentados del momento es el debate que se ha generado en torno a la ley de tolerancia cero de alcohol al manejar, que algunos miembros de oficialismo desean modificar con un nuevo proyecto que apunta a permitir conducir con 0,3 de alcohol en sangre, informó La República.

Uno de los principales impulsores del mismo es Sergio Botana, senador nacionalista que prácticamente a diario comparte su opinión sobre el asunto. “Uno no está defendiendo otra cosa que no sea a la gente seria y responsable. No se me pasa por la cabeza de que uno esté defendiendo a quien tenga consumo problemático de alcohol”, comenzó diciendo en “En Perspectiva”, antes de agregar: “Estamos defendiendo una cuestión sensata, la gente responsable sabe consumir responsablemente, por eso es que nunca cambió la estadística a pesar de que haya cambiado la ley”.

Botana cree que las estadísticas respaldan su postura. “Sigo diciendo que la gente fue responsable antes y es responsable ahora ¿Cómo me explica que con el cambio de ley no cambió la estadística?”, se preguntó. “Seguimos en los accidentes con 7% presencia de alcohol, 93% que no hay y eso se ha mantenido con una constante histórica”, afirmó.

Consideró, además, que “eso se da porque los responsables siguen siendo responsables y los irresponsables, siguen siendo irresponsables. Los irresponsables van a seguir emborrachándose y saliendo a manejar y los responsables saben que si en un momento se pasaron un poquito no pueden conducir”. / Fuente: La República / Foto: Semanario Voces