El predio del Dique Vulpiani, en la localidad de Villa Mercedes, se reinauguró a fines de diciembre para recibir al turismo.

Un fotógrafo de San Luis compartió en sus redes sociales la situación paranormal que vivió el viernes por la noche, cuando intentó hacer una toma nocturna de un puente sobre el Dique Vulpiani y retrató lo que aparentemente sería ¡un duende!.

“Se nos dio por ir a sacar fotos ahí. Cuando llegamos dejamos la moto para bajar hasta el río, por debajo de la pasarela. Pero mi amigo me dice: subamos y saquemos una foto desde ahí”, contó Portela.

“Cuando dijo así la pasarela empezó a moverse, como si alguien hubiese pasado corriendo. Lo primero que hicimos fue mirar para el costado para ver si se veía una sombra. Como no vimos nada pensamos que era un perro”, afirmó el reportero gráfico.

Según explicó el fotógrafo, subieron a la pasarela y se dirigieron al centro, donde hay un pilar que es la parte más firme del puente. “Tenés que saltar para que se mueva, pero cuando acomodamos la cámara se empezó a mover”. “Mi amigo me miró y me aseguró que él no había sido. ‘Yo ni respiro’, le dije, para que la cámara no se moviera”, contó el joven que compartió las fotos en sus redes sociales y conversó con un medio local.

Captaron la presencia de un "duende" sobre un puente colgante

Uno de los compañeros del fotógrafo, Cachito Alfonso, también compartió sus vivencias desde su cuenta de Facebook. “PARANORMAL. Anoche, con uno de mis mejores y grandes amigos. Enrrique Leguizamón (Gordo kilombo) nos sucedió un echo paranormal y triste. ¡No lo contaré aquí por respeto a muchas cosas! ¡Pero el susto de mi hermano Quique, fue verdaderamente grande! Yo no, por en el campo muchas veces, andando de a caballo por las noches, he visto muchas cosas. Pero sí. Reconozco que fue fuerte, y me preocupe más por él, que no fuera a descomponerse. ACLARO. ¡No estábamos chupados! Esto es verdad. La vida no te deja de sorprender jamás. Y estas cosas suelen suceder a muchos. Solo hay que seguir con la fe en Dios. Buen sábado y domingo a todos”, escribió Alfonso. /Fuente: Radio Mitre

