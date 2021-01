Así lo informó a San José Ahora el director de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia, Carlos Rodríguez, tras recibir denuncias y quejas de los vecinos.

El local de La Pasiva está en la intersección de las calles 18 de Julio y Treinta y Tres, en pleno centro de San José de Mayo. El comercio de expendio de comidas cerró sus puertas el pasado mes de diciembre y a medida que pasaban los días la presencia de los roedores se fue haciendo cada vez más notoria. Vecinos del lugar se han quejado y han presentado denuncias ante la Intendencia.

Ante esto Carlos Rodríguez, director de Gestión Ambiental y Salud dijo que fue personalmente con los inspectores a evacuar las dudas, y si bien no vio roedores a través de las ventanas, es “confirmado que hay”, porque “no hay vecinos ni personas que frecuentan la zona que no las hayan visto”.

Rodríguez está esperando que el encargado del local –quien niega tal situación- llegue a San José de Mayo para entrevistarlo y efectuar una inspección dentro del inmueble.

“Si hay que penalizar, si hay que ayudar con veneno, desinfectar, iremos a hacerlo” dijo el funcionario, quien indicó que “los vecinos están sumamente preocupados”, por lo que “tenemos que tomar participación en el tema”.

Estejueves en horas de la mañana, siete ex trabajadores de La Pasiva que desempeñaron funciones hasta el pasado mes de diciembre y que fueron despedidos, se reunirán en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con Gabriel Martinicorena, encargado de la filial local de la reconocida firma.

“Reclamamos despido directo, licencias, vacacionales, aguinaldos salarios impagos, diferencias salariales y multa legal, más daños y perjuicios, nos acercamos en el reclamo al millón de pesos por todos los trabajadores citados”, dijo a San José Ahora la Dra. Andera Santos Caballero, abogada defensora de los ex empleados.