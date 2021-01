Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Lo que debes hacer para no fracasar es tomar decisiones apresuradas. Hoy dedícate a analizar las propuestas que te han hecho.

Amor: No creas que todos tus problemas fueron obra del azar. Fuiste el protagonista, hazte cargo de tus responsabilidades.

Riqueza: Tu curiosidad no tiene límites. Hoy descubrirás nuevos nichos de inversión que resultarán redituables a largo plazo.

Bienestar: No esperes que los demás se esmeren como tú lo haces. El que seas muy perfeccionista no quiere decir que todos deban serlo.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

No creas que estás solo en esta cruzada. Hay muchas personas que están a favor de tu causa y te ayudarán.

Amor: Lo de ustedes ya no funcionaba ni tenía futuro, así que no pierdas tiempo lamentándote por esa relación que ya terminó.

Riqueza: El día se presenta con buenas perspectivas en lo referente a compra y venta de inmuebles. Harás un buen negocio.

Bienestar: Estarás en el momento justo pero en el lugar equivocado. Prepárate porque aparecerá la posibilidad de un gran cambio en tu vida.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Emplea tu tiempo para trabajar y no para el ocio. Así nunca lograrás ese ascenso que tanto estás esperando.

Amor: Los celos hacia tu pareja no tienen razón de ser. Cree más en su palabra o terminarás arruinando la relación.

Riqueza: No busques soluciones complicadas a problemas simples, lo que necesitas para resolverlos está al alcance de tu mano.

Bienestar: Aprende a elegir mejor tus amistades. Vives rodeado de personas que no son del todo sinceras ni honestas contigo.

PUBLICIDAD

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Tu accionar es tan predecible que alguien descubrirá cómo te manejas y te usará a su favor. Ten cuidado de tus colegas.

Amor: Conocerás a alguien que conquistará tu corazón. Pero ten mucho cuidado porque no se muestra tal cual es.

Riqueza: Para que tus proyectos prosperen, necesitas rodearte de personas influyentes y capacitadas. Busca entre tus conocidos.

Bienestar: La natación es una buena alternativa para descargar energías, modelar el cuerpo y desenchufarte de la rutina. Comienza a nadar.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Hoy podrías dedicarte a realizar aquellos trámites pendientes, que vienes postergando desde hace bastante tiempo.

Amor: La soledad te está convirtiendo en una persona retraída. Es momento de activar tu vida social con los cuidados necesarios por la pandemia.

Riqueza: Las ganancias obtenidas superan las esperadas. Invierte tu dinero en algún inmueble, te resultará un negocio redondo.

Bienestar: Si buscas calma, no te conviene aceptar esa invitación que te hicieron. Será una noche de muchas discusiones y peleas.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy no pretendas que los demás sigan al pie de la letra tus exigencias, sólo hacen lo que pueden por cumplir con tus caprichos.

Amor: Tu pareja y tu familia no se llevan del todo bien. Pero no trates de oficiar de mediador porque complicarás las cosas aún más.

Riqueza: No creas que eres el dueńo de la verdad. Debes aprender a escuchar las opiniones de tus colegas, te serán de mucha ayuda.

Bienestar: La posibilidad de un cambio de domicilio aparece en el horizonte. Será un gran cambio en tu vida, estate listo para enfrentarlo.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Sé coherente a la hora de actuar. Si dices una cosa y haces otra, lo único que lograrás es que tus colegas te pierdan el respeto.

Amor: Tu pareja te ama, pero lo expresa de una manera ostensiblemente diferente a la tuya. Compréndela, pero no la juzgues.

Riqueza: Tu soberbia le dará un golpe muy duro a tu orgullo. Necesitas ayuda y deberás recurrir a la misma gente de la que te burlaste.

Bienestar: El deporte es una buena alternativa para renovar energías. Trata de hacerte un tiempo para practicar alguna actividad.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Las palabras de algunas personas mal intencionadas afectarán una amistad que tienes desde hace largo tiempo. Cuidado.

Amor: Recuerda que la vida nos ofrece lo que buscamos en aquellos lugares menos pensados. Lo impensable pasará hoy.

Riqueza: Deberás enfrentar un incremento inesperado de carga laboral, lo que te llevará a suspender tus planes para el domingo.

Bienestar: No te dejes apabullar por las recientes malas experiencias a nivel emocional que te ha tocado experimentar. Lo mejor esta aún por venir.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Tendrás la mente completamente ocupada con pensamientos relacionados con tu vida personal durante todo el día.

Amor: Que las cicatrices de amores pasados no te dejen completamente aislado en la seguridad de la soledad. Arriésgate.

Riqueza: Poco a poco lograrás recuperar el ritmo laboral luego de un periodo de corta inactividad. No te apresures.

Bienestar: La clave de poder vivir el amor intensamente está en dejarse llevar por el corazón. Los miedos y el egocentrismo poco a poco quedarán en el pasado.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Que nada logre que tu humor pase de bueno a malo. Lo mejor será que hoy no le prestes atención a todo lo que escuches.

Amor: Recuerda que no es pecado gozar con quien se ama y amar a quien se goza. Abre tu corazón sin prejuicios, límites ni tabúes.

Riqueza: Planifica con cuidado la manera de hacer que tus emprendimientos den réditos. Con perseverancia, las ganancias llegarán.

Bienestar: La energía negativa no sólo afecta tu trabajo sino que tu hogar también se está contaminando. Enciende ya mismo algunos sahumerios.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Un hecho que ocurrirá lejos de aquí, repercutirá en tu vida privada. No desesperes porque no es nada preocupante.

Amor: Tu vida amorosa se anima porque un recién llegado le ańadirá pimienta y alentará tu imaginación. Expresa tus sentimientos.

Riqueza: El ambiente laboral está teńido de traiciones. Trata de mantenerte al margen si no quieres perder tu puesto.

Bienestar: Abre tu mente a nuevas tendencias y descubrirás un mundo fascinante y desconocido. No le vendrá nada mal un cambio a tu existencia.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Si te gusta ocupar el puesto que lograste, hazte cargo de las tareas que debes cumplir. Sé un poco más responsable.

Amor: Deja de lado la timidez y acércate a esa persona que está muerta de amor por ti. Ella espera que des el primer paso.

Riqueza: Si pierdes el tiempo fijándote qué hacen tus colegas, nunca lograrás progresar en tu trabajo. Enfócate en lo tuyo.

Bienestar: Las jaquecas que te aquejan son producto de la ansiedad de estos días. Baja un poco tus decibeles con música relajada.

Leé todas las noticias en www.sanjoseahora.com.uy