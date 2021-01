Angela Hernandorena agradeció a todos los que los ayudaron.

Finalmente este viernes por la mañana fue adquirido el respirador para Santino, el niño de Ciudad del Plata que lo necesitaba para seguir viviendo.

Angela Hernandorena, madre del pequeño, contó en redes sociales que “se lo compramos con las donaciones del niño Diego (Bozzolasco), de una gran suma que nos donó el jugador de fútbol Christian Oliva –actualmente en el fútbol italiano y oriundo de Ciudad del Plata- y la colaboración que nos brindó la gente comprando números, etc.”.

Aclaró también que “la Intendencia no me dio nada, el dinero que iban a donar nunca llegó. Así que espero que quede todo claro, que los que me ayudaron fueron la gente”.