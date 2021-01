“Si alguien ha colaborado en el tema de la pandemia es el Frente Amplio, que no haya tenido eco, es una responsabilidad que no nos corresponde”, indicó y valoró que las condiciones sanitarias no están dadas para llevar adelante la jornada de elecciones.

Las elecciones internas del Frente Amplio están previstas para el mes de mayo, pero ante la situación sanitaria actual y las proyecciones de su desarrollo se maneja la posibilidad de retrasarlas e instalar un liderazgo provisorio con más de un dirigente, según informó El País. Lucía Topolansky, una de las exponentes más importantes del Movimiento de Participación Popular (MPP) -lista más votada de la coalición de izquierda-, confirmó a 970 Noticias que son varios los sectores que evalúan esta alternativa. “Las elecciones del Frente Amplio son a padrón abierto. Se necesita hacer campaña electoral y movilizarse”, dijo Topolansky y reconoció que las condiciones no están dadas.

La expresidenta manifestó que en mayo, cuando culmine el mandato del presidente en ejercicio, Javier Miranda, “debería de tomarse alguna resolución provisoria”. Cuando se le consultó por la posibilidad de instalar un gobierno en triunvirato, Topolansky respondió: “No sé si un triunviratio, un cincunvirato o un sietevirato” y agregó que no sabe si “El País tiene afiliados en el Frente que le pasen información”.Escuche la opinión de Lucía Topolansky sobre la posibilidad de aplazar las elecciones del Frente Amplio en diálogo con 970 Noticias.

Además, destacó que se debería aplazar debido a la emergencia sanitaria y disminuir la posibilidad de contagios que “es lo que siempre ha hecho el Frente Amplio”. “Si alguien ha colaborado en el tema de la pandemia es el Frente Amplio, que no haya tenido eco, es una responsabilidad que no nos corresponde”, indicó.

En esa línea, dijo que cree que “capaz es mejor esperar unos meses que el plan de vacunación comience” y que piensa que “la movilidad común va a estar para fin de año”. Expresó que la preocupa la flexibilización de las restricciones para ingresar al país puesto que se aproxima el comienzo de clases y “hay que tener la mejor de las situaciones”. / Fuente: Radio Universal – Por Paula Ojeda