Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

La ansiedad propia de cualquier cambio se disipará el día de hoy, ya que un amigo traerá una excelente noticia.

Amor: La convivencia no es lo que imaginabas. Sé sincero y expresa lo que sientes, así lograrás una relación más armónica.

Riqueza: Siempre encontraste una solución a tus problemas económicos, no tienes de qué preocuparte porque esta vez también la hallarás.

Bienestar: No te conformes con lo que tienes, si vives en la resignación nunca lograrás progresar en ningún ámbito. Sé un poco más ambicioso.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Si estabas buscando trabajo, prepárate porque aparecerá la oportunidad de una importante entrevista de trabajo. Vístete bien.

Amor: Lo que ahorras en ti, gástalo en tu pareja. Le encantará recibir un regalo, más cuando hace tiempo que no le compras nada.

Riqueza: Tienes el talento necesario para convertirte en líder, sólo te falta moldear un poco tu temperamento. No seas tan irascible.

Bienestar: Hoy dedícate a mejorar tu estética. Hazte un nuevo corte de cabello, arregla tus manos y, por qué no, regálate una sesión de masajes.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Hoy será tu día de suerte. Haz lo que tenías planificado porque la suerte está de tu lado y las cosas saldrán perfectamente.

Amor: Tienes todas las virtudes para convertirte en un buen partido, sólo necesitas dejar de pensar en ese amor que te hizo dańo.

Riqueza: No te conviene realizar negocios con amigos, surgirán muchos problemas. Decide entre los negocios y la amistad.

Bienestar: Estás con algunos kilos de más y sería bueno que cuides un poco tu alimentación y pongas en práctica alguna rutina de ejercicios.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Cruzarás tu camino con ciertas personas poco agradables que te forzaran a caer en discusiones y pleitos innecesarios.

Amor: Tus palabras de enojo no pensadas han causado un gran dańo a los sentimientos de tu pareja. Deja tu orgullo y pide disculpas.

Riqueza: Verás que ser indispensable tiene su precio. Deberás posponer tus planes de relax para el domingo y atender ciertas urgencias.

Bienestar: Procura darle a la familia un rol más activo en tu vida. Aprovecha los beneficios de tener tantas personas que te aman cerca.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

No te permitas caer presa del temor y la inseguridad solo porque ciertas cosas no han salido como lo planeaste.

Amor: Deberás poner todo de ti para ayudar a tu pareja a atravesar este duro momento de separación familiar que atraviesa.

Riqueza: Pagarás por tu irresponsabilidad reciente en tu ambiente laboral sacrificando tu tiempo de relax del domingo.

Bienestar: No te puedes permitir ser el juguete de una persona que no valora tus actitudes y sentimientos. No dudes en mostrarte implacable si fuera necesario.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

No hagas que los demás se creen una imagen falsa de ti. Hoy demuéstrales tu verdadera personalidad, verás cómo se sorprenderán.

Amor: Desavenencias conyugales por mutua incompatibilidad o por temperamento dominante. Los parientes soportan menos tu carácter.

Riqueza: Atravesarás un período en el que no hallarás placer en tu trabajo. Será momento de buscar nuevos horizontes, ponte en marcha.

Bienestar: Tu cuerpo necesita un poco más de tu atención. Deja de lado el sedentarismo y dedícate a realizar algún deporte o actividad física.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Hoy estarás con todas las pilas puestas. Aprovecha tu energía para realizar todas las tareas que tienes pendientes, que son varias.

Amor: Cambios en tu relación de pareja. Época para buscar cierto distanciamiento de tu cónyuge. Necesitas tu propio espacio.

Riqueza: Te excederás en tus gastos y deberás pedir dinero prestado. Trata de controlar más tu bolsillo o terminarás en bancarrota.

Bienestar: En esta etapa deberás ser más cuidadoso y detallista con las necesidades de tus seres queridos. No seas tan egoísta ni indiferente.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Los conflictos con tu familia distan de resolverse y esto te pone mal. Es momento de que comiencen a limar asperezas.

Amor: Una ex pareja volverá después de mucho tiempo. No dejes que se interponga en tu relación actual, porque complicará las cosas.

Riqueza: Tu situación financiera está mejorando, pero sé más medido a la hora de las compras. No gastes más de lo que tienes.

Bienestar: Tu lema es vivir cada día como si fuese el último, pero esa intensidad hará que termines estresándote. No te exijas tanto.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Un hecho que involucra a un familiar, repercutirá en tu vida de pareja. No desesperes porque no es nada grave.

Amor: Una cosa es cómo nos vemos nosotros mismos y otra es cómo nos ven los otros, así que no creas que todos estén enamorados de ti.

Riqueza: Tus superiores encontraron en ti a una persona de confianza. Trata de no defraudarlos, hay grandes posibilidades de ascenso.

Bienestar: No canalices tus frustraciones mediante la comida. Busca alguna actividad más productiva que sirva para levantar tu ánimo.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Toma en cuenta las opiniones ajenas, de ellas puedes sacar algo importante por más superficiales que te resulten.

Amor: Tu pareja y tú no están teniendo una relación tranquila y en paz. Lo mejor es que se replanteen si conviene seguir juntos.

Riqueza: Antes de dar una respuesta a esa propuesta comercial, pide una opinión a tu familia. Sabrán aconsejarte bien.

Bienestar: Deja de darle a conflictos cotidianos más importancia de la que merecen. De lo contrario, el estrés terminará contigo.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

No permitas que te digan cómo debes actuar. Tú eres el responsable de tu vida y sabes cómo proceder ante los giros del destino.

Amor: La pasión del comienzo se fue enfriando. Replantéate la relación que tienes. Busca en tu corazón, ahí está la respuesta.

Riqueza: Hay varias propuestas en puerta, pero ten cuidado porque no todas son redituables. Analiza bien cada una.

Bienestar: Una mudanza o un nuevo trabajo le aportarán a tu vida ese cambio interior que estás necesitando. Ponte en marcha.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Hoy será un día de esos para olvidar. Imprevistos, contratiempos, problemas y más problemas. Ten calma, todo pasará.

Amor: Si sientes que la rutina está matando a la pareja, compra lencería erótica o algún juguete para ponerle pimienta a la relación.

Riqueza: Estás convencido de que las decisiones tomadas son las correctas, no permitas que nadie siembre dudas en tu camino.

Bienestar: Si no realizas ningún deporte o actividad física, deberás someterte a una dieta estricta para evitar el exceso de peso. Cuídate un poco más.

