“Está faltando” dijo el vocero de los trabajadores.

Desde hace varias semanas, los serenos de San José de Mayo están movilizados en reclamo de mayor presencia policial durante la noche. Algunos episodios que vivieron en carne propia provocó su reacción.

La semana pasada mantuvieron reuniones con los diputados Ruben Bacigalupe (PN) y Nicolás Mesa (FA) y los ediles Alfredo Lago (PC) y Gerardo Viña (FA). En conocimiento de estas instancias, el senador Carlos Daniel Camy, afirmó que San José contará este año con 45 efectivos policiales más, además de los 35 que se sumarán próximamente a Jefatura, una vez que culminen su etapa formativa.

Carlos Píriz, vocero de los serenos, se mostró conforme con estos anuncios; no obstante ello señaló que no todos serán destinados a la capital maragata, y consideró que su ingreso no se dará antes de 8 o 10 meses más.

“¿En el medio qué hacemos? La inseguridad ronda” afirmó Píriz, quien opinó que los serenos ya no tienen mucho más para hacer en busca de mejorar la situación y, sobre todo, el tiempo que transcurra hasta el ingreso de los nuevos policías.

“Nos hemos conectado con legisladores nacionales, ediles, con el Comando de Jefatura, con la prensa… ¿qué más vamos a hacer?” se preguntó.

Sin embargo, el trabajador sostuvo que un actor que podría sumarse al reclamo para ejercer mayor presión a las autoridades es el Centro Comercial que, a su entender, “está faltando”.

“A mi me parece que el Centro Comercial está faltando. Debería preocuparse por la situación. Todas las noches hay problemas y hay comercios robados“, enfatizó.

“¿Solamente los serenos vamos a llevar esta antorcha? Nosotros estamos solos en la calle. No somos cualquier cosa” subrayó el vocero, quien recordó que su labor de vigilancia también incluye numerosos locales comerciales. “Y muchos de ellos no llegan a pagarnos 60 pesos la noche”, añadió.