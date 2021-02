El dirigente dijo que con menos grupos, es imposible.

En declaraciones al programa Puesta al Día de Principal FM, el dirigente de la Asociación de Profesores de San José (APSJ) y de la FENAPES, Marcel Slamovitz, cuestionó al presidente del CODICEN, Robert Silva, por asegurar que habrá presencialidad plena y obligatoria a partir del 1° de marzo.

El sindicalista sostuvo que se trata de expresiones “para la tribuna” y consideró que eso es prácticamente imposible, ya que para el 2021 se prevén menos grupos que en el 2020.

“Dato mata relato dice Robert Silva: el dato concreto es que en el 2020 se eligieron 325.500 horas y en el 2021 275.000, es decir, 50 mil horas menos, lo que significa menos grupos. ¿Cómo se va a mantener la presencialidad con 50 mil horas menos? Si queremos discutir la presencialidad hay que recuperar esos grupos”, sentenció.

“Nosotros estamos de acuerdo con la presencialidad obligatoria, pero lo que no se puede hacer es demagogia. ¿Cómo se va a mantener la presencialidad con grupos más numerosos que los que había en el 2020?” se preguntó.

Para Slamovitz, el recorte de horas y grupos responde a “una orden de Poder Ejecutivo. Cuando se discutió el presupuesto, se dijo que había que ajustar un 15% el gasto de los organismos públicos, y la ANEP no se salvó. (…) Y justamente, 50 mil horas menos es el 15% de ahorro en Secundaria”, precisó.

“Se habla mucho para la tribuna. ¿Quién no va a estar de acuerdo con la presencialidad? Somos los primeros en reivindicarla. Pero hay una orden de ajuste económico“, insistió.

Sobre la alternativa de utilizar distintos espacios físicos a los educativos para el dictado de clases, el dirigente se mostró poco convencido de que sea una solución, sobre todo en función de las pocas semanas que retan para el 1 de marzo.

“Estamos en febrero, hay que organizar horarios, ¿quién va a acompañar a esos chiquilines?, no se sabe si va a haber clases los sábados o no. Es todo demasiado improvisado. Se dan certezas que no son ciertas. Y se dice que están todas las horas elegidas: se ha elegido solo el 40%. La elección no va a terminar en febrero. Se buscar generar caos para privatizar la Educación Pública como siempre hemos dicho”, concluyó.