De ese modo manifestó su discrepancia con la idea del senador nacionalista, Sergio Botana.

La vicepresidenta opinó sobre el proyecto de ley que pretende llevar el 0 de alcohol en sangre cuando se maneja a un 0,3, iniciativa del nacionalista Sergio Botana.

Argimón entiende que no se debería aumentar la cantidad permitida de alcohol en sangre al conducir. “A mí me parece que ya teniendo una ley que arranca con el 0, no es lo mejor dar marcha atrás. Es una apreciación personal”, sostuvo. / Fuente: Radio Universal