La decisión que sería una exigencia de las farmacéuticas no es compartida por la comisión asesora del MSP que entiende que si bien es una garantía para el usuario y el Estado, puede desestimular la inmunización.

El Poder Ejecutivo resolvió que quienes se vacunen contra el coronavirus deberán firmar un consentimiento informado. Si bien se desconocen los detalles del formulario, podría ser muy similar a los que utilizan otros países en el que se deja constancia de que las vacunas podrían causar efectos adversos, informó El País.

En la comisión asesora del Ministerio de Salud Pública (MSP), integrada por médicos y científicos, recibieron la noticia con sorpresa porque tiempo atrás habían sugerido justamente lo contrario: que no se firmara un consentimiento. Esta sugerencia se basaba en que los técnicos, consultados por el medio mencionado anteriormente, entienden que la firma del documento podría desestimular la adhesión a vacunarse.

A este argumento se le suma que las encuestas muestran que hay una gran parte de la población que no estaría dispuesto a vacunarse —en diciembre un relevamiento realizado por la Usina de Percepción Ciudadana mostró que un 44% no está dispuesto vacunarse—, por lo que, esta decisión podría complicarlo. Los técnicos de la comisión asesora aclararon que no está en contra del consentimiento informado, ya que lo consideran una garantía para el usuario y para el Estado. Sin embargo, plantean que el hecho de que la persona se inmunice ya es una prueba suficiente de que está dando su consentimiento.

El director general de Salud, Miguel Asqueta, afirmó que la decisión del Ejecutivo es una exigencia de los laboratorios establecida en los contratos, pero al ser estos documentos confidenciales los técnicos de la comisión no pueden consultarlos.

Otros países que también exigen la firma de un consentimiento con Argentina, México, Puerto Rico y Reino Unido. El formulario de los puertorriqueños dice: «Al firmar certifico que he sido orientado(a) sobre la Ley HIPAA, he recibido copia de la hoja de Información de la vacuna (VIS), he leído la información de la vacuna y he tenido la oportunidad de hacer preguntas. Estoy satisfecho(a) con las respuestas a mis preguntas, he entendido los beneficios y riesgos de la vacuna. Autorizo la administración de la vacuna». Mientras que el de Reino Unido consiste en una aclaración de que «todo medicamento puede traer efectos». / Fuentes: El País – La República