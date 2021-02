Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Período favorable para estudios o contacto con instituciones culturales o educativas. Buen mes para estudiantes y profesores.

Amor: La relación con tu pareja se está tambaleando porque aún no le pones la atención suficiente. Busca aumentar la comunicación.

Riqueza: Buen momento para hacer inversiones y planificar el futuro. Puedes sacar beneficios de tu habilidad para hacer negocios.

Bienestar: Un enfoque positivo puede hacer maravillas, te sacará fuera del torbellino en que te has visto envuelto y te demostrará que todo reside en la mente.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

No estés tan pendiente de los afectos, mejor pon toda tu energía en tu profesión. Sabrás qué quieres y cómo conseguirlo.

Amor: Si quieres que dure tu relación de pareja, trata de hablar claro para que no pase más tiempo y se sigan acumulando cosas.

Riqueza: Para ti lo primero es la creatividad, la seguridad viene después. Guardar un poco para los malos tiempos no sería mala idea.

Bienestar: Tu temperamento te puede llevar a descuidar tu salud. No dejes de hacer ejercicio físico y atender tu alimentación, que debe ser equilibrada.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

El espejo te devuelve una imagen que te resulta de gran agrado y te motiva al encuentro. Disfruta a pleno esta etapa.

Amor: Luchas de poder en la pareja. Uno de los dos tendrá que ceder. Tómate tu tiempo y sereno, llegarás a un acuerdo inteligente.

Riqueza: Elige técnicas apropiadas para continuar a nivel laboral y profesional. Tus planes tienden a retrasarse o dilatarse, no temas.

Bienestar: Te están esperando, no repitas errores del pasado. Descifra situaciones que te distanciaron de quien ahora extrańas.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Te será fácil emitir juicios razonables sobre temas con cierta agudeza intelectual. Los demás quedarán sorprendidos con tus opiniones.

Amor: Período en el cual preferirás la soledad a las relaciones superficiales, y en el que buscarás establecer relaciones comprometidas.

Riqueza: No pretendas una meteórica expansión profesional y económica. Saldrás adelante, pero será a costa de esfuerzo y astucia.

Bienestar: Aprovecha oportunidades para divertirte y relajarte. Dedica el tiempo que sea necesario para pasarla bien.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Energía y decisión para afrontar momentos difíciles. Deja que los impulsos reprimidos se conviertan en acciones audaces.

Amor: Reconoces que ha llegado el momento de definir situaciones en la pareja y no dudas en hacerlo. Con calma sales de la crisis.

Riqueza: Confianza de sobra. Te juegas sin medir las consecuencias ni el desgaste. Óptimo para realizar nuevos contactos comerciales.

Bienestar: Presta atención. El origen de tus afecciones puede ser puramente orgánico, puede proceder del sistema simpático debido a irritación nerviosa.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Buenas asociaciones a nivel laboral y personal. Quizás al comienzo te cueste entrar en confianza, ten paciencia y muéstrate tal cual eres.

Amor: No gastes energías en algo que no tiene futuro. Si hay relaciones que no te llenan, no dediques mucho esfuerzo en sostenerlas.

Riqueza: Muy buena estrella los negocios y el estudio. Tal vez te canses un poco con tanta actividad, pero resultará estimulante.

Bienestar: Sé prolijo, tienes mucho para dar. No desperdicies tu tiempo en consejos para aquellas personas que no los piden ni los necesitan.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Te tomas tiempo para pesar y sopesar lo que te propones. Y estás contento porque haces prueba de un gran poder de concentración.

Amor: Tu relación sentimental no está consolidada. Te complicas la vida, no llevas una relación de pareja de manera simple y natural.

Riqueza: Tu posición económica tendrá perspectivas favorables y posibilidades de crecimiento si generas acciones cooperativas.

Bienestar: Tendencia a sufrir dolores de cabeza. Una alimentación ligera, ejercicios al aire libre con los cuidados adecuados por la pandemia, y dormir lo suficiente pueden ayudar en este momento.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

No cedas tu poder a otras personas, repítete a ti mismo que si quieres, puedes. Enfrentarás tus propios fantasmas y renacerás.

Amor: Prepárate para comenzar de nuevo. Buscarás la complicidad de tu pareja para compartir juego y pasión. Más animado y alegre.

Riqueza: Una vez que hayas expuesto tus proyectos, deja que los demás se tomen su tiempo para comprenderlos y lo aprueben.

Bienestar: Las actividades recreativas y la medicina alternativa te darán nuevos bríos, practica un deporte para disminuir la tensión.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

La honradez y la sinceridad serán dos de tus mejores armas en este día. Valorarán tu actitud frente a la vida.

Amor: En el aspecto afectivo hoy tendrás la posibilidad de aprovechar tu facilidad de palabra para dialogar y reforzar vínculos.

Riqueza: Hoy deberás tener mucho cuidado de especular con el dinero ajeno, o podría afectar varios de tus proyectos y hasta afectar amistades.

Bienestar: Para encontrar la estabilidad emocional será necesario que pienses muy bien lo que deseas hacer de tu vida.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Se te presentarán ciertos contratiempos, relájate con yoga y meditación, esto ayudará a controlar la ansiedad.

Amor: Tu poder de atracción irá afirmándose en el día de hoy. Es la ocasión de demostrar tus sentimientos a quien amas sin vueltas.

Riqueza: Las compras o las ventas resultarán redituables y puedes invertir con confianza. Ten cuidado con la parte legal, cúbrete.

Bienestar: Si las cosas no proceden como te gustaría, no tienes que dejarte vencer por el desconsuelo. Acepta la ayuda que te será ofrecida por tu familia.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

No vayas a los extremos. Hoy es día de quedarse en posiciones intermedias y no tomar partido por nada ni por nadie.

Amor: Infinito cuidado con los celos porque tus conclusiones pueden ser infundadas. Si dudas de tu pareja busca los motivos ocultos.

Riqueza: Quizás pierdas dinero en este momento, pero a mediano plazo te resultará redituable. Ten fe en tu proyecto.

Bienestar: Si tienes una carta de triunfo, ocúltala hasta que llegue el momento oportuno. Sabrás cuándo, cómo, dónde y con quién usarla.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Decrece tu nivel de entusiasmo, pero pese a eso te pondrás a trabajar sin respiro. Aprovecha este período para tomar decisiones.

Amor: Todo vuelve. Si te mostraste esquivo e indiferente, o autoritario tu pareja te pagará con la misma moneda, no te sorprendas.

Riqueza: Desajuste en tu relación con socios y clientes. Más te vale adaptarte o quedarás fuera del juego. Ten paciencia.

Bienestar: Te conviene conectarte con nuevos amigos y cambiar de ambiente. Con serenidad, dulzura y armonía lograrás los objetivos propuestos.

