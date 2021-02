Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Tu reputación puede sufrir altibajos. Atraviesas un período de reevaluación más que de acción directa. Sé prudente y ten paciencia.

Amor: Pasarás una fase positiva. Si aún estás buscando una pareja, conocerás a una persona muy intrigante y sensible a tu fascinación.

Riqueza: Si tienes que salir de compras, hoy puede ser el día indicado con los cuidados indicados por la pandemia. Destina tu energía a vencer los obstáculos que se presenten.

Bienestar: Que lo urgente no te quite energías para atender lo importante que es tu salud. Realízate chequeos médicos una vez por ańo. Revisa tu dieta.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Desarrollarás anticuerpos que te harán más y más resistente. Contarás con la eficiencia de siempre, pero serás dos veces más creativo.

Amor: La aventura del amor comienza, y esa persona tan especial no será indiferente a tus demostraciones de carińo y afecto.

Riqueza: Puedes hacer excelentes relaciones muy importantes para tu éxito profesional. Controla tus gastos en estos días.

Bienestar: Puede que tu actual relación sea eterna o que termine mańana, pero el presente es lo que cuenta. Vive el hoy como si fuera el último día de tu vida.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Aunque las adversidades te muestren otra cosa serás más fuerte de lo que crees. Te defenderás de los que quieren herirte.

Amor: Anhelaras un encuentro más profundo con los demás que por el momento solo es una bella utopía. Ya pasarán los problemas.

Riqueza: Es el mejor momento para estudiar el mercado para la toma de decisiones. Nada será imposible de solucionar.

Bienestar: Fuerza y paciencia son tus armas más importantes. No flaquees y no dejes que los demás tomen decisiones por vos. Tú eres lo más importante.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Se confirman las sospechas que tenías. Un mensaje devela un enigma. Increíbles confesiones de alguien muy próximo.

Amor: Momentos casi perfectos en los que la pasión se combina con el buen diálogo. Las reuniones con tus afectos serán maravillosas. Respeta siempre los cuidados por la pandemia.

Riqueza: Tiempo de progresos apoyados en la comunicación y razonamiento. Verás las cosas con realismo adaptándote a las circunstancias.

Bienestar: Cuida tu aseo personal, compra sales de bańo, aceites y sumerge tu cuerpo para librarlo de las tensiones acumulados en el día.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Tomarás muy en serio la amistad, y las relaciones que entables ahora serán duraderas y comprometidas. Cuídalas.

Amor: Intenta conectar con tus relaciones y presta atención a las necesidades de tus amigos. Te va a reportar momentos gratificantes.

Riqueza: Competencia, exigencias nuevas y pruebas harán de esta etapa un desafío. Utiliza bien tus recursos y tendrás éxito.

Bienestar: Deberás prestar más atención a tu salud, regular tus tareas para tener más momentos de descanso y relajación. Libera tu mente de tensiones.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

No te impacientes, en la pelea todos pierden. Tómate el tiempo necesario para reflexionar antes de alimentar dudas inciertas.

Amor: Sea cual sea tu situación sentimental, esta será una etapa de replanteos. Choques y discusiones familiares a la orden del día.

Riqueza: Varios proyectos a la vez. Te medirás con rivales de mayor peso, te resultará un entrenamiento divertido. Astuto y hábil.

Bienestar: Enfrenta las dificultades. Con escapar no lograrás nada. Tanta presión te tensiona y por eso sońarás con una fuga veloz.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Aparecerás recuerdos del pasado que no te permiten avanzar. Déjalos atrás. Las nuevas actividades generarán nuevos vínculos.

Amor: Alguien que quisiste mucho reaparece con una buena disculpa y mucha ternura para dar. Disfruta y no te lamentes por lo pasado.

Riqueza: Aumentan las exigencias, pero el resultado promete ser positivo. Precisarás trabajar mucho y estar preparado.

Bienestar: Si actúas con cierta rudeza, ajena a tu naturaleza, con que pidas disculpas alcanzará. Quienes te conocen sabrán comprender.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Disfrutas de la compańía de tus amigos. Como procuras un aumento de tu vida social, asistirás a reuniones reducidas y con los cuidados necesarios por la pandemia.

Amor: Tu frialdad no permite el acercamiento, sólo te relacionarás con personas de intereses intelectuales similares.

Riqueza: Vale la pena correr el riesgo de explorar nuevos caminos si tienes un negocio, pero recuerda que no hay enemigo pequeńo.

Bienestar: Mucha actividad mental, nerviosismo y ansiedad. Intercala tu actividad con caminatas o paseos en bicicleta en contacto con la naturaleza.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Podrás aplicar tu sentido práctico. Asimismo debes convencerte de una vez por todas que eso que deseas es muy fácil de conseguir.

Amor: Distancia y soledad. Poco diálogo con la pareja aunque tienen mucho para decirse. Confía, tu pareja puede hacer mucho para ayudarte.

Riqueza: Hoy es un día favorable para el dinero y las finanzas. Si estás en busca de un cambio de trabajo, lo podrás hacer.

Bienestar: Si tomaste las precauciones necesarias y trabajaste con dedicación y esmero, este periodo no resultará penoso sino que te brindará grandes resultados.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Semillas que sembraste en el pasado comienzan a darte resultados. Prueba con formas nuevas, despliegas una exuberante creatividad.

Amor: Día perfecto para reconciliarte con personas que te ofendieron en el pasado. Sentirás gran alivio al confesar lo que sientes.

Riqueza: Si bien no es tu estilo, puedes caer en el despilfarro. Tómate un tiempo antes de gastar y tu economía te lo agradecerá.

Bienestar: Acepta tus inseguridades. No intentes engańar a los demás y a ti mismo con miradas penetrantes y palabras hirientes.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Excelente momento para afianzar asuntos domésticos y familiares. Tendrás intuición para adivinar lo que otros ocultan.

Amor: Los amigos darán una opinión objetiva y justa sobre la forma que tienes de relacionarte. Escucha lo que tienen para decirte.

Riqueza: Lo tienes todo a tu favor para mejorar económicamente. Para conseguir tus objetivos tienes que juntar talento y trabajo.

Bienestar: No esperes demasiado para asumir compromisos, apurarte no te vendría nada mal. Que no se te escape la oportunidad de tu vida.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Es recomendable que hoy no tomes riesgos no calculados en ninguna de las facetas de tu vida.

Amor: Cuídate en el trato con tus amigos, tu familia y tu pareja. Vigila tu egoísmo y respeta el punto de vista de los demás.

Riqueza: No será el mejor día a nivel laboral. Debes analizar con mucho cuidado en dónde están tus fallos. Trata de ser objetivo.

Bienestar: Para poder tener un lugar en el mundo, sentirte querido, comprendido y apoyado, debes dejar de lado las actitudes infantiles.

