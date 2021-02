Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Planifica tu presupuesto, ordena ingresos y gastos por más que se presenten demoras o complicaciones con cobranzas y pagos.

Amor: Reina la armonía en las relaciones más cercanas, lo cual te deja tiempo para tratar asuntos domésticos que requieren atención.

Riqueza: Momento no propicio para tomar decisiones que afecten a la economía. Se pueden presentar problemas importantes.

Bienestar: Salir a correr o hacer ejercicios dinámicos te ayudará a bajar esos kilos de más que traes acumulados del verano y te aportará relajación.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Es momento de realizar una actividad dinámica pero también son tiempos de tensión y nerviosismo. Sin embargo, sentirás mayor optimismo que habitualmente.

Amor: Tendrás deseos de conversar y cultivar un poco tus amistades. Buen momento para conocer personas del sexo opuesto.

Riqueza: Sé cauto en el manejo del dinero, si no lo haces provocarás mayores erogaciones relacionadas con la familia. Cuida tus ahorros.

Bienestar: Concéntrate en hacer cambios dentro de tu casa, los mismos beneficiarán a todos los que están cerca tuyo. Cuídate a ti y a tus seres queridos.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Si necesitas ayuda tienes que pedirla de forma clara y directa. De lo contrario nadie se enterará que estás en problema.

Amor: Tu pareja necesita más que nunca de ti y de tu apoyo. Es momento de cancelar tus compromisos y acompańarla todo el tiempo que sea necesario.

Riqueza: Ten cuidado porque tu profesión podría estar tomando más tiempo del debido. Debes poner un fin a tus tareas laborales.

Bienestar: Tener ilusiones es muy importante en la vida, aunque sin olvidarse del mundo real en el que te mueves.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Hoy podrías sentirte frustrado porque los demás no entiendan lo que tú quieres expresarles. Aclara tus ideas antes de hablar.

Amor: Tu nivel de exigencia es alto y eso podría provocar fricciones en tus relaciones afectivas. Relájate y disfruta de la vida.

Riqueza: En asuntos de dinero tus decisiones serán acertadas. Piensa las cosas con calma y todo saldrá bien.

Bienestar: Incorpora a tu dieta leche y cereales por las mańanas y te resultará muy energético. Busca momentos al aire libre y cuidate con las medidas adecuadas por la pandemia.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

El carińo triunfará. Saldrás del paso y quedarás como un rey ante los tuyos. El afecto que recibas te devolverá serenidad.

Amor: La relación marcha a ritmo bastante lento y frustra una a una todas tus expectativas. Deberás tomar una decisión radical.

Riqueza: Ganas buen dinero pero se escurre entre tus dedos. No te dejes llevar por impulsos, mide bien las consecuencias de tus actos.

Bienestar: Define qué quieres de la vida. Estás confundido y no la disfrutas a pleno. Establece un listado de prioridades, te ayudará.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Tendrás la oportunidad de conocer lugares y costumbres que otros ni remotamente sueńan. Serás un líder espiritual excelente.

Amor: Opta por una constructiva dependencia. Los más jóvenes se tentarán por alguien con personalidad, que les mostrará el camino.

Riqueza: Es posible que te paguen algún dinero que te deben o que un asunto pendiente con tu familia, pareja o socio, se resuelva.

Bienestar: Haz una limpieza interna, una regeneración para ampliar tus facultades intuitivas. Te favorece la práctica de disciplinas orientales como el yoga.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Recuperas energía y estarás muy cómodo y satisfecho con las situaciones que se te presentan. Expresa tus sentimientos y deseos sin temor.

Amor: La calma y la madurez imperan en tus relaciones afectivas. Dedícate tiempo para pasarla bien junto a quien amas.

Riqueza: Ganas de progresar te sobran, te falta tiempo para dedicarte a una tarea extra. Tiempo de preocuparse menos por la billetera.

Bienestar: Debes aprender a esperar, no intentes solo avanzar. Acepta los límites que te imponen, esto requiere adquirir una nueva disciplina.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

No dejes que te corran con verdades a medías, no faltarán las críticas ni el juego sucio para quitarte prestigio. Sé prudente.

Amor: Ceden las agresiones y las actitudes que generaban tensión en la relación. Día propicio para el encuentro en armonía.

Riqueza: Trabas burocráticas retrasan la concreción de proyectos vitales. No pierdas más tiempo y ocúpate del planeamiento.

Bienestar: Habla claro y no tendrás complicaciones en el futuro. No pongas en riesgo la estabilidad que tanto te ha costado conseguir.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Tendrás que esperar un poco para la solución definitiva de problemas muy antiguos, mientras tanto te ocuparás de cambios laborales.

Amor: Caerán esos muros invisibles que te suelen separar de los demás. La buena comunicación con tu pareja mejora tu ánimo.

Riqueza: Aparecen trabajos relacionados con publicaciones y editoriales. Expansión también en el comercio al por mayor.

Bienestar: Tu estabilidad emocional, poco convencional, hace que estés constantemente rodeado de gente ya que inspiras tranquilidad y calma.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Etapa en que se aconseja mucha prudencia. Aunque las cosas parezcan fáciles van a presentarse situaciones de responsabilidad.

Amor: La clave está en compartir. Tú y tu pareja pueden hacer realidad algunos sueńos, por ejemplo viajar juntos o tener un negocio.

Riqueza: El ambiente de trabajo es agobiante, te sentirás presionado por exigencias y sentirás poca colaboración de jefes o compańeros.

Bienestar: Explota tus puntos fuertes. Actualmente tu sensibilidad es tu mejor guía y esto te hará sentir ganas de actuar en función de lo que sientes.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Amigos muy posesivos buscarán manipularte en forma sutil. Harás bien en marcar límites, eso te evitará problemas futuros.

Amor: Hace falta que te presten más atención. Intenta impresionar y hacerle cambiar las costumbres establecidas a tu pareja.

Riqueza: En una situación más incómoda que peligrosa recibirás bastante apoyo por parte de tus compańeros de trabajo o asociados.

Bienestar: Buen momento para visitar a seres queridos y para armonizar las relaciones familiares. No olvides ser riguroso con los cuidados personales por la pandemia.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Estarás sociable y generoso. Es el día ideal para buscar soluciones a algunos de los problemas de los que más te quieren.

Amor: Tu obstinación alejará a quienes más te quieren. Se aproximan tiempos de cambios y recién ahí verás cuánto te has equivocado.

Riqueza: Tus ambiciones no son acordes a las oportunidades disponibles. Deberás evaluar mejor tus planes a futuro.

Bienestar: Es importante que no disminuyas las horas de sueńo. Practica un ejercicio que te ayude a desconectar tu mente de las obligaciones.

