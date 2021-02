Lo afirmó el dirigente Marcel Slamovitz.

Slamovitz, directivo de la Asociación de Profesores de San José y de la FENAPES, aseguró que “todos” los liceos del departamento tendrán dificultades para poder cumplir con la presencialidad cuando el próximo 1° de marzo se inicien las clases.

“Los de la zona sur, Rincón, Delta y Playa, son los más superpoblados y tiene el panorama más difícil. El liceo 1 (de San José de Mayo) tiene salones más grandes, pero igual, si se mantiene el protocolo del año pasado no entran más de 14 alumnos por salón”.

Si bien las autoridades de la Educación han dispuesto que se utilicen locales alternativos para poder cumplir con los protocolos sanitarios exigidos por la pandemia, Slamovitz dijo que el problema no habría existido si no se hubieran recortado las horas docentes, lo que generará “grupos mas numerosos”.

“Nosotros tenemos propuestas, pero lo que no hay es diálogo. Esta semana no solamente se eliminó el Consejo de Educación Secundaria si no que no se nos ha convocado ni consultado”, lamentó.

PUBLICIDAD

LAICIDAD. En otro orden, Slamovitz dijo que la Asociación de Profesores está a la espera de la resolución de Jurídica de Secundaria con respecto a los docentes que fueran denunciados por la ex directora del liceo 1, Miriam Arnejo, por violación a la laicidad

“Todavía no tenemos ninguna notificación. Arnejo ya se jubiló pero nos dejó esto como parte de su actitud represiva y autoritaria. Como decía, desde el 4 de febrero los trabajadores no tenemos representante en el Consejo y la información que nos llega es en cuentagotas. Estamos esperando la resolución”, reiteró.