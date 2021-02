Afectará a quienes usen plataformas no oficiales.

WhatsApp confirmó una nueva medida para transmitir seguridad a los usuarios preocupados aún por la privacidad de los datos y la información, luego de la polémica generada entorno a las políticas de la red de mensajería instantánea.

A través de su sitio web, la popular aplicación anunció que los usuarios que utilicen plataformas no oficiales recibirán una notificación: “Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Contacta con Soporte para recibir ayuda”.

La suspensión será temporal, pero no habrá alternativa. El usuario tendrá que pasarse a la aplicación oficial de WhatsApp o la cuenta será bloqueada de forma permanente.

Las versiones alteradas “son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, expresó el gigante de la mensajería.

Entre las versiones no oficiales más conocidas están WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de un teléfono a otro. Los usuarios suelen elegir estas opciones para personalizar y mejorar la experiencia de uso respecto a la versión oficial.

CHATS. De las plataformas no originales, WhatsApp Plus es la única que debería transferir los chats “automáticamente a la versión oficial de WhatsApp”, informó la red de mensajería en su web.

En este caso, apenas basta con descargar la aplicación oficial y hacer la verificación del número que tradicionalmente se pide para la instalación.

Sin embargo, si se trata de otra plataforma se deben guardar las conversaciones de forma manual.

En GB WhatsApp, por ejemplo, habrá que esperar la finalización de la suspensión y luego clickear en “más opciones”, luego “chats” y finalmente “copia de seguridad”.

A continuación hay que acceder a los ajustes del teléfono, ir a “almacenamiento” y después “archivos”. Luego seleccionar la carpeta de GB WhatsApp, tocar “más” y, por último “cambiar nombre”. Es importante, en este último caso, sustituir el nombre de la carpeta por “WhatsApp”.

Luego será necesario descargar la app oficial y, luego de verificar el número de teléfono, darle a “restaurar” cuando aparezca el siguiente mensaje: “Se encontró una copia de seguridad”.

De todos modos, WhatsApp aclaró que no es posible “garantizar el éxito de la transferencia del historial de chats debido a que las aplicaciones no oficiales no son compatibles” con la red de mensajería. / El Observador