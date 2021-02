“A pesar de los gastos se cumplieron todas las estimaciones fiscales sin suba de impuestos”, destacó la ministra Azucena Arbeleche.

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, presentó este lunes el informe de balance y perspectivas macroeconómicas del país y señaló que se destinaron US$ 1.217 millones de dólares en el combate a la pandemia del COVID-19, un 2.3 % del PBI, publicó Telenoche.

“Esta situación se dio en un contexto en el que Uruguay perdió por recaudación unos 2.000 millones de dólares. A pesar de los gastos se cumplieron todas las estimaciones fiscales sin suba de impuestos“, destacó la jerarca en conferencia de prensa.

No obstante, Arbeleche señaló que “tenemos en el horizonte algunas señales alentadoras y esto nos lleva a pensar que lo peor habría quedado atrás“.

En ese sentido, la ministra explicó que a través del Fondo Coronavirus se gastaron 711 millones de dólares para mitigar el impacto de la pandemia por prestaciones del Mides (US$ 144 millones), salud (US$ 48 millones), licencia de la construcción (US$ 17 millones), seguro de enfermedad (US$ 26 millones), seguro de desempleo (US$ 238 millones), resignación de aportes (US$ 213 millones) y otros insumos por un valor de US$ 25 millones.

Esta cifra “está en línea con lo que habíamos presentado“, explicó la ministra.

En ese sentido, Arbeleche detalló las medidas adoptadas para mitigar el efecto de la crisis económica derivada de la pandemia y explicó que hubo un aumento del 40 % de los beneficiarios del Mides y que hay unos 840.000 uruguayos beneficiarios.

Además, destacó las medidas adoptadas en el sector privado a través del Sistema Nacional de Garantías, que en 2020 invirtió casi US$ 690 millones a privados, que beneficiaron a unas 13.700 empresas que emplean a aproximadamente 110.000 trabajadores.

Se trata del 20 % de las pequeñas empresas y el 26 % de las medianas, que se beneficiaron de préstamos “a tasas de interés menores que las vigentes en el mercado”.

“Este total fue garantizado por fondos estatales que ascienden a 506 millones de dólares, y este número es el que se presentó inicialmente cuando se dijo que se respondió a la pandemia con 711 millones del Fondo COVID y 506 millones de las garantías del SIGA. Estamos hablando que la respuesta a la pandemia fue contundente“, sentenció la ministra.

El 55 % de las garantías otorgadas fue a las microempresas, el 30 % a las pequeñas y el 14 % a las medianas. La mayor parte corresponde al sector comercio y al de servicios, explicó la ministra.

“Vamos a continuar con ese apoyo para lograr mayor crecimiento, aumentar el empleo y que todos tengamos mayores oportunidades. Si somos capaces hoy de dar ese apoyo es porque en lo estructural hemos sido muy prudentes”, señaló.

“Este apoyo contundente a la pandemia no impidió que se cumplieran las previsiones fiscales, se cumplieron todas las previsiones que estaban en la Ley de Presupuesto. Hacía mucho tiempo que en materia fiscal no se cumplían las estimaciones que realizaba el gobierno.

En ese sentido, explicó que el déficit fiscal de todo el sector público en el 2020 fue de 6 % del PBI, de acuerdo a una nueva metodología que trabaja la cartera, apuntó Telenoche.

“Si en vez de mirar todo el sector público vamos al gobierno central, que es el más grande, también observamos un cumplimiento. En 2020 el resultado del déficit fiscal fue del 5,8% del producto La estimación era de 6,6%. Es importante entender que no solamente nos importa el resultado observado, el nominal sino que pusimos un foco especial en la regla fiscal”, sumó.

El ministerio separó lo que es permanente de lo transitorio, como el COVID-19 y su impacto, explicó Arbeleche. En el caso de lo “permanente” es donde ponen el foco para ahorrar y por eso implementaron una serie de medidas para “monitorear nuestra conducta fiscal”, como un límite del 2.3% a los gastos del gobierno, que permitieron un ahorro de US$ 380 millones al gobierno y US$ 280 millones a las empresas públicas, dejando de lado la atención a la pandemia.

“El ahorro total de todo el sector público global en el 2020, sin considerar los recursos para atender la pandemia, fue de US$ 660 millones. En lo que es estructural es donde tenemos el foco a ahorrar, a ser más eficientes, pero mejorar lo estructural no nos puede llevar a descuidar lo transitorio”, explicó.

“En el presupuesto decíamos que el gobierno podía endeudarse por US$ 3.500 millones, sin separación de cajas. La deuda neta del gobierno central, en términos del Producto, aumentó unos 11.5 puntos porcentuales, totalmente en línea con lo que se estimó en la Ley de Presupuesto”, señaló la ministra.

Estas medidas permitieron que Uruguay retenga el grado de inversor, destacó Arbeleche. / Fuente: Telenoche