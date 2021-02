El senador frenteamplista considera que ayudaría a que “la ciudadanía resuelva con la mayor información posible”. De momento, no ha obtenido respuesta.

Oscar Andrade desea debatir con algún dirigente oficialista sobre la Ley de Urgente Consideración como parte de la estrategia para recolectar firmas que habiliten la realización de un referéndum, a través del cual se consultará a la población sobre la posibilidad de derogar 135 artículos, informó La República.

Considerando que Martín Lema publicó una serie de mensajes en las redes sociales mencionando los motivos por los que cree debería mantenerse intacta la LUC, Andrade aprovechó para proponerle un debate al respecto.

“Sería bueno un amplio debate, público, punto por punto sobre el articulado que se somete a referéndum. Para que la ciudadanía resuelva con la mayor información posible. ¿Acepta Martín Lema?”, comentó el senador frenteamplista, citando el mensaje del presidente de la Cámara de Representantes.

“La derecha no quiere discutir, y se entiende”

Sobre este mismo asunto, Andrade dijo en conferencia de prensa: “En general, la derecha decidió no discutir sobre la Ley de Urgente Consideración, y sobre todo no discutir los aspectos que están en referéndum. Y se entiende, porque es muy difícil que en el país se ensaye que la respuesta al hurto pueda ser el homicidio. El hurto está muy mal, pero que exista la posibilidad de ejecutar a quien te hurta es absurdo. Tanto que todas las cátedras del derecho penal lo rechazaron.

Establecer medidas que alivien el control del lavado de activos difícilmente pueda considerarse una medida que aumenta las condiciones de seguridad. O recortar el derecho a la huelga, o ensayar la desarticulación del Instituto de Colonización. Creo que la derecha ha decidido no discutir sobre la LUC. Yo no he encontrado ni un solo legislador, representante del gobierno, que tenga interés en intercambiar sobre el contenido de la LUC. Y los resultados que tenemos hoy, en lo económico y social, difícilmente puedan ser alentadores”. / Fuente: La República

