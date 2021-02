Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Tenderás a contener tus impulsos lo cual puede quitarte vitalidad. Recibirás propuestas interesantes, igualmente evalúalas antes de decidir.

Amor: Cuídate de los celos que aparecen en ti. Si dejas que aparezcan, te causarán problemas con tu pareja. Analiza la situación.

Riqueza: No subestimes a la competencia, ponte al día en todo lo que concierne a tu trabajo. Busca ideas innovadoras, ponlas en acción.

Bienestar: Concentra tu energía y haz las cosas paso a paso. Simplifica tu vida. Inicia una nueva etapa más realista, cuentas con recursos propios.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Carta o mail portadores de buenas noticias, una comunicación feliz o suerte con el dinero. Evita involucrarte en secretos.

Amor: Aprende a valorar las pequeńas coincidencias que posees con la persona que amas en vez de destacar sólo los desacuerdos.

Riqueza: Abundancia en todos los planos. No dejes de incorporar esas nuevas tecnologías que ahorran tiempo y trabajo.

Bienestar: No pienses en el mańana, vive el hoy y dedícate sin tanta culpa a la familia y al romance. Es tiempo de realizar tus deseos.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Tu ambición te llevará a luchar con tenacidad por lo que quieres. Si las cosas no salen como lo habías planeado, no te desanimes.

Amor: No estarás seguro del verdadero sentimiento de tu pareja hacia ti y adoptarás distintas actitudes para obtener certezas.

Riqueza: Tienes incentivo para actividades vinculadas a comunicaciones o ventas. No dejes pasar la oportunidad de ampliar tus horizontes.

Bienestar: Es muy bueno para ti gastar en el deporte todo el exceso de energía. Encontrarás en los ejercicios una fuente de vitalidad y renovación.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Estarás muy susceptible, deberás cuidar que los nervios no actúen en detrimento de tu salud. Agitada vida pública.

Amor: Puedes llegar a ser insaciable a nivel emocional y requerir continuas muestras de atención. Cuida de no agotar las fuentes.

Riqueza: Pones en acción todas tus estrategias para multiplicar sabiamente tus ingresos. Mejores condiciones laborales en estos días.

Bienestar: No asistas a diálogos de sordos, no pierdas tu tiempo. Las medidas tomadas a tiempo te causarán un efecto tranquilizador.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

La mente atenta y el corazón en paz. Tendrás un alto rendimiento en el trabajo con poco esfuerzo. Minimiza tus energías.

Amor: Tu seducción, paciencia y simpatía contribuirán a conseguir el equilibrio y conciliará tendencias contradictorias.

Riqueza: Entrégate plenamente a todo lo que emprendes. Cosecharás el reconocimiento de tus pares y te brindarás por entero al grupo.

Bienestar: A veces es mejor dejar de hacer para dar lugar a que el ser se exprese. Defiende tu equilibrio, y no permitas que el malestar de otros te contagie.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Es el momento de prestar atención a las oportunidades que se presenten. Es hoy el momento de tomar decisiones a largo plazo.

Amor: Hoy será un buen día para las alianzas o uniones y para la amistad. Dile a quien quieres lo que sientes.

Riqueza: Estás jugando con una situación difícil. Cambiarla sólo depende de ti, no esperes que otros hagan tu trabajo.

Bienestar: Puedes movilizarte de un lado a otro sin parar, pero debes saber que en algún momento tendrás que frenar. Necesitas descansar más y mejor.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Tendencia a la soledad o a la dificultad de comunicación con los otros. Período de gran introspección y reflexión.

Amor: Incremento del deseo sexual. Nuevas propuestas en el plano amoroso que disfrutarán los dos. Momentos de éxtasis y plenitud.

Riqueza: Sientes que eres reconocido económicamente por tus esfuerzos. Que sirva para renovar fuerzas y recuperar tu normal empuje.

Bienestar: Evita exigir optimismo a quien se siente triste, confundido o desanimado. Evalúa la realidad y déjale el tiempo necesario para superarla solo.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Da órdenes, pero no abuses de tu poder. La rigidez será el enemigo que romperá la armonía con las personas que te apoyan y aman.

Amor: Habrá momentos de mucho romance y placer, aunque el idilio corre el riesgo de hacerse pedazos por causa de un detalle menor.

Riqueza: El secreto estará en correr algunos riesgos sin exagerar la apuesta. Sé medido a la hora de tomar riesgos, analiza a fondo.

Bienestar: Manéjate con diplomacia para evitar nerviosismo y desaliento. No te tomes nada personal y proponte dar amor. Evita roces con el sexo opuesto.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Tendrás tiempo de sobra para dedicarte a las personas que quieres. Organizarás paseos sorpresivos el fin de semana, respetando siempre las medidas de cuidado por la pandemia.

Amor: Tus sentimientos no están claros. No tomes grandes decisiones en tu vida afectiva, es posible que no hagas una buena elección.

Riqueza: Deja para después las propuestas por definir. No es buen momento para tomar dediciones respecto a tu futuro económico.

Bienestar: Cuentas con un impulso creador y optimista. Revitaliza tu cuerpo y alma y confía en ti, es el secreto para que tus deseos se hagan realidad.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Tenso equilibrio que se puede cortar con tijera. No agregues más leńa al fuego. Relájate y toma otro rumbo.

Amor: Estimular la imaginación despierta sentimientos que desconocías y sube el nivel de la relación. Cumple las promesas que hiciste.

Riqueza: Pronto se harán notar las mejoras por las que trabajas. Calma tu ansiedad, verás muy pronto los frutos de tu esfuerzo.

Bienestar: Mereces estar bien, no dejes que nada te perturbe. Aleja de ti todo aquello que no tiene mayor importancia y te provoca estrés.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Bendito en el amor y los negocios. Harás con pocas ganas tus tareas, pero el afecto te compensará y te ayudará.

Amor: Dulce acuerdo que podría prolongarse de por vida. En tu pareja la relación sufrirá un cambio necesario. Aprende a valorarte.

Riqueza: Te encargarán proyectos nuevos para que los lleves a cabo. El rédito económico será menor que el esperado. Movimientos fructíferos.

Bienestar: Permítete sońar, aunque hoy por hoy nada parezca posible. Por más que el camino te resulte cuesta arriba no olvides que nunca mucho costó poco.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

A veces las cosas no salen como uno espera pero puedes estar seguro que lo que ahora ocurre en tu vida tiene su razón de ser.

Amor: Necesitarás tranquilidad y, en especial, que las cosas transcurran desde la sinceridad. Recurre a tus instintos ante cualquier duda.

Riqueza: Puede que te ofrezcan negocios y proposiciones. Las firmas de contratos y papeles legales estarán bajo buenos auspicios.

Bienestar: Recuerda que la vida está llena de responsabilidades, haz que las cargas se alivianen con optimismo. No te exijas más de lo que puedes.

