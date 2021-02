Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Contarás con una energía potenciada para encarar los cambios que tanto deseas. Te adaptarás a los tiempos que se avecinan.

Amor: Buena racha para los sentimientos y relaciones. Se verán fortalecidos los lazos amorosos y afectivos para continuar adelante.

Riqueza: Las joyas no son tu fuerte pero podrías adquirir alguna. Harás una buena elección, sólo que no te excedas en los gastos.

Bienestar: Cuídate de esguinces y caídas. Ten precaución en viajes y traslados. Tu impulsividad y descuido pueden costarte caro a nivel de salud.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Para encontrar la solución, separa cada cosa y analiza cada plano. Sentirás todo el apoyo familiar y de tu entorno más cercano.

Amor: Atraviesas una etapa de pesimismo, no vale la pena que te hagas demasiadas ilusiones sobre los resultados sentimentales.

Riqueza: Posees habilidad para moverte en un medio vertiginoso, esto te permite adecuarte a condiciones cambiantes y sacar provecho.

Bienestar: Cuida tu alimentación y evita los excesos de todo tipo, ya que puedes tener problemas en la piel o desarrollar alergias. Pon atención a las molestias.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Mientras tú quieres hacer un balance y cerrar una etapa surgirán otras alternativas y nuevos caminos para recorrer.

Amor: Te será difícil llevarte bien con tu pareja. Tendrás que buscar en otras áreas para equilibrar las tensiones.

Riqueza: A fuerza de ingenio le das valor a tus ideas. Proponer nuevos métodos se convierte en una virtud a la vista de todos.

Bienestar: Déjate llevar por tus pálpitos y disfruta de lo inesperado. No te aferres a lo primero que encuentras no perderás el tren.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Hoy tendrás un muy buen día, en el que las buenas noticias podrían llegar cuando menos lo imagines. Debes aprovechar el momento.

Amor: Necesitas una relación que te haga sentir emocionalmente seguro y feliz. Tu objetivo será afianzar tu pareja para lograr el éxito.

Riqueza: Te sentirás muy optimista en el terreno laboral. Las oportunidades empiezan a surgir de forma inesperada.

Bienestar: Piensa que para encontrar la serenidad que buscas tienes que eliminar tus obsesiones, relajarte y disfrutar de las cosas simples de la vida.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Tu capacidad de entrega a los problemas ajenos aumenta cada día. Tendrás mucha decisión para ayudar. Serás recompensado.

Amor: Puedes armonizar tu vida amorosa si continúas brindándole el tiempo que necesita. Sigue así y podrás reafirmar la pareja.

Riqueza: No vas a afrontar los temas con tranquilidad. Al contrario, tus nervios pueden ser motivo de alguna pérdida de papeles.

Bienestar: Cuidado con tu energía hoy. Podría ser un día difícil, con tensión emocional y tendencia a discutir por cualquier cosa.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Será mejor que comiences a planificar mejor tu vida, al menos en los aspectos básicos. No permitas que las cosas simplemente te sucedan.

Amor: No te alejes de tus principios. El corazón dará órdenes que la razón no escuchará. Debes mantener tu nivel de compromiso.

Riqueza: Deberás hacer frente a muchas gestiones pendientes. Es momento de enfrentar tus responsabilidades y problemas.

Bienestar: Debes cuidar tu salud y no cometer excesos. Si acompańas el cuidado con un poco de deporte suave, tu cuerpo estará agradecido.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Período para el aprendizaje, el cambio de hábito y buscar nuevas oportunidades. Agenda tus citas de trabajo, evita contratiempos.

Amor: Oportunidades amorosas en grupos de amigos. Dispuesto a la conquista, disfrutarás a pleno de la intimidad.

Riqueza: Cuida las finanzas. Comienza por reducir tus gastos y evita endeudarte ya sea por préstamos o por créditos solicitados.

Bienestar: Deberás cuidarte más que nunca en tu alimentación, evita los excesos, las grasas y las bebidas con alcohol.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Golpe de suerte. Buena fortuna en los negocios, el estudio, los viajes y los juegos de azar. Toma la iniciativa y triunfarás.

Amor: Florecerá tu vida afectiva gracias a los sentimientos compartidos y la ilusión que los une. Volver a sonreír es posible.

Riqueza: Buen momento para pedir un aumento de salario o para evaluar nuevas propuestas laborales. Mejorará tu ingreso.

Bienestar: Evita a quienes se lamentan de su mala suerte, el pesimismo de los otros puede deprimirte. Sujétate con fuerza a tu optimismo.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Agresiones cruzadas te tendrán a mal traer. Pese a estar libre de las cadenas que te tenían atado habrá problemas sentimentales.

Amor: Aparecerán frases impropias y actitudes fuera de lugar. Calma, no dejes que tus impulsos te lleven a una ruptura prematura.

Riqueza: Te descubres intolerante con aquellos que no tienen la capacidad de alinearse ante los objetivos de la empresa o a tus deseos.

Bienestar: Es el momento de revertir tus pensamientos y sentimientos negativos para enfrentar tus problemas. Usa tu capacidad de razonamiento.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

El fruto de tu esfuerzo y perseverancia te permitirán comprar ropa, calzado, perfumes y accesorios necesarios para verte mejor.

Amor: La vida afectiva transcurrirá con gran armonía. Los rencores y resentimientos, tan comunes en ti, descártalos de tu inventario.

Riqueza: Comienza ya a trazar tus estrategias comerciales porque lo que hagas saldrá de maravillas, la suerte estará de tu lado.

Bienestar: No te desmerezcas, eres capaz de quebrantar tus cadenas y derrocar todas las limitaciones que te impones. Camina más liviano.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Estarás inexplicablemente tenso, pese a las mil y una bondades que te reserva la jornada. No olvides que todo pasa.

Amor: No será un período muy sereno. Busca protección sin pudores ni reservas. La sinceridad es la mejor de las armas.

Riqueza: Cómodo con tu trabajo, con nuevos intereses que a la larga te irán incentivando. Te espera un período de intensa labor.

Bienestar: La libertad no tiene precio. Defiende mejor tu independencia. Suma diversión y tiempo ocioso a tu rutina.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Escucha una propuesta que rompe con tus prejuicios. Un elogio llega desde el lugar menos esperado. No lo descartes.

Amor: Obtendrás lo que deseas. Ten mucho cuidado, a veces la ansiedad se torna peligrosa. Actúa con racionalidad.

Riqueza: Impulsado por un gran optimismo, enfrentarás con ímpetu tus emprendimientos. Poca precisión debido al exceso de tareas.

Bienestar: Para mejorar tu salud vive el presente con todas sus consecuencias. Dedícate a vivir en plenitud, cada instante como si fuera el último.

