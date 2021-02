Se trata de Lyn May, una actriz mexicana de 69 años cuyas declaraciones causaron polémica en las redes. “Viví 25 años con él, un matrimonio de 25 años. No lo quería dejar ir, lo quería”, dijo.

Una actriz mexicana confesó que desenterró a su esposo para poder acostarse con él. Se trata de Lyn May, una intérprete de 69 años, que suele generar controversia con sus dichos, tal como sucedió en esta ocasión con estas escalofriantes declaraciones.

“Sí lo desenterré, lo tenía ahí siempre en mi cama. Mi mamá peleaba todos los días conmigo, me decía ‘no lo vas a dejar descansar’, nos peleábamos todos los días porque yo no lo soltaba, era mi pareja, viví 25 años con él, un matrimonio de 25 años. No lo quería dejar ir, lo quería“, expresó en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

La mujer estuvo casada con su pareja desde 1989 hasta el 2009, año en que el hombre falleció.

Y siguió: “En las noches me decía ‘hija, déjalo descansar, déjalo que se vaya’, yo decía no, no lo voy a dejar ir hasta que un día mi mamá me convenció, y fue con el único con el que me casé por la iglesia, un gran hombre”.

Como no podía ser de otra manera, la publicación causó una gran repercusión en diferentes plataformas.

May era una de las actrices más populares en México en la década del 80. Sin embargo, tras años de éxito se sometió a diferentes cirugías estéticas que desfiguraron prácticamente todo su rostro. /Fuente: Radio Mitre

