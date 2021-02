Prevé reunirse después de Carnaval.

La Mesa de Concertación de Políticas Públicas se reunió anoche para cerrar el capítulo “Trabajo y Producción”. Tras la instancia trascendió el documento elaborado, con nueve puntos que se elevarán al Ejecutivo comunal para su inclusión en el presupuesto quinquenal.

El Frente Amplio no confirmó su visto bueno al escrito, aunque participantes de la reunión consideraron -y señalaron a San José Ahora- que la coalición de izquierda acompañará.

La postura final del conglomerado surgirá luego de que el documento sea analizado por su Mesa Política, cuya próxima reunión está prevista para después de Carnaval.

Eduardo Bauzá, uno de los delegados del Frente Amplio en la Mesa de Concertación, dijo a título personal que “fueron contemplados varios puntos que planteábamos” pero que también “hay cosas que quedaron afuera”.

PUBLICIDAD

Consultado sobre si el contenido contempla sus aspiraciones, respondió que “en parte sí y en parte no. En lo personal hay cosas que no me dejan conforme pero es mi visión personal. Lo tenemos que colectivizar y resolver entre todos. Yo creo que se podría aspirar a más, pero lo resolveremos entre todos”, insistió.

La Mesa de Concertación quedó convocada para el próximo jueves, con la idea de comenzar a avanzar sobre el segundo de los cinco capítulos de trabajo definidos, que es el de “Medio Ambiente“. En la reunión de ayer ya hubo algunos intercambios sobre la temática.

De todas formas, Bauzá no descartó que se vuelva sobre “Trabajo y Producción”, en la medida de que el Frente Amplio se exprese en desacuerdo con el documento conocido en la pasada jornada y entienda que deben introducírsele modificaciones.