Los reclusos serán trasladados a Florida.

La cárcel de Trinidad cerrará y las personas privadas de libertad en ese establecimiento serán enviadas a Florida. Así lo informó este jueves el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en entrevista con Radio Uruguay.

Durante la entrevista, y apoyándose en las cifras del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, el jerarca hizo referencia a el descenso de los delitos.

A su entender, “es un dato consistente, indiscutible y un camino claro en el que hemos avanzado y puesto energía, decisión y voluntad para alcanzar estos resultados”.

Por otro lado, el titular del Interior mencionó a otras cárceles como las de Artigas, Tacuarembó y Treinta y Tres, ubicadas en las propias jefaturas de Policía, lo cual preocupa a las autoridades. En tal sentido, manifestó: “Vamos a cerrar esas cárceles, pero tenemos que adaptarnos y construir otras”.

Con respecto a la situación carcelaria, en términos generales, opinó que es “compleja”.

“No es un panorama fácil, lo he venido con el presidente de la República y el Ministerio de Economía, necesitamos construir más cárceles porque lo que pasa en las cárceles después pasa en la sociedad y no hay una respuesta consistente a mediano y largo plazo al tema de la violencia y de la delincuencia si no hay solución al tema carcelario”, afirmó.

“Tenemos que reducir la tasa de incidencia porque si de cada diez personas que recuperan la libertad, seis vuelven a delinquir es un espiral interminable”, concluyó.