PUBLICIDAD

La prórroga, que rige desde este viernes, busca evitar el aumento de casos de covid-19 en el país.

En la web de la Presidencia de Uruguay puede verse el decreto firmado por el mandatario, Luis Lacalle Pou, y sus ministros con fecha de ayer jueves que permite ampliar el plazo de vigencia de la ley (60 días) aprobada en el Parlamento el pasado 19 de diciembre y promulgada dos días después.



“Prorrógase desde el 19 de febrero de 2021 y por el plazo de treinta días la limitación legal, por razones de salud pública, del derecho de reunión consagrado por el artículo 38 de la Constitución de la República y la suspensión de las aglomeraciones a los efectos de tutelar la salud colectiva, establecida por el artículo 1o de la Ley N° 19.932, de 21 de diciembre de 2020″, indica el texto.



La normativa aprobada en el Parlamento, que ya establecía la posible prórroga de un mes y por ello no precisa un nuevo trámite legislativo, limita el derecho de reunión, establecido en el artículo 38 de la Constitución, cuando haya “aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario“.



La nueva disposición del Ejecutivo estableció en sus consideraciones que “si bien no se han alcanzado las cifras proyectadas por los científicos expertos y que motivaron la adopción de las referidas medidas restrictivas, se verifica que aún no se ha logrado disminuir ni mantener el índice de positividad” en el país.



El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se expresó en las últimas jornadas en defensa de esta prórroga, indicando que la labor de la policía en la disolución de aglomeraciones y concentraciones nocturnas, especialmente en lugares de vacaciones, había contribuido al control de la pandemia.



No obstante, en el horizonte inmediato se encuentra el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que se espera la convocatoria de la tradicional marcha, que suele ser masiva.



El Ejecutivo definió en diciembre las aglomeraciones como “la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados”, pero no acotaba el número de personas considerado como tales.



Tras casi un año de emergencia sanitaria, Uruguay atraviesa su “primera ola”. Desde el 13 de marzo de 2020, cuando aparecieron los cuatro primeros positivos de covid-19, el país acumula 50.752 casos de covid-19, 5.218 activos, 71 de ellos en cuidados intensivos, y 558 muertes. /Fuentes: Presidencia – Radio Monte Carlo – Por Alejandro Acle