Con 63 años y un cuerpo de 30, la modelo sorprende siendo tapa de revistas importantes de moda. Enterate quién es “la abuelita más bella del mundo”.

Muchos dicen que la edad son sólo números y que todo depende de la actitud que se tenga y cómo uno decide mostrarse al resto de las personas. Yazemeenah Rossi es una modelo francesa de 63 años, y es considerada como “la abuelita más bella del mundo”. Los comentarios no exageran, ya que a primera vista, pareciera ser una mujer de 30 años.

Yazemeenah comenzó su carrera en el modelaje hace unos 30 años. En su momento, pensó que ya era tarde para incursionar en la industria de la belleza, pero debido a su gran carisma y genética, tuvo un gran éxito como modelo, siendo tapa de las revistas de moda más importantes del mundo.

Esta espléndida mujer demuestra que la edad no tiene mucha importancia a la hora de querer cumplir los sueños. “Es cierto que el mundo de la moda es mayoritariamente de jóvenes, pero las reglas son para romperse. Yo llevo en esto más de treinta años y me siento muy feliz porque todavía tengo muchas oportunidades”, declaró.

“Para mí la edad es una aptitud. Si uno tiene contacto con su niño interior y continúa siendo curioso con la vida, obtendrá automáticamente una nueva energía. Nunca me he operado, me siento bien conmigo misma, no veo la necesidad de operarme”, agregó. La modelo de más de 60 años realizó unas producción de fotos para una marca de ropa que dejó sorprendidos a todos con su increíble figura.

Aparte de su excelente genética, la modelo contó su rutina para mantenerse espléndida: no ver televisión, comer un aguacate al día y brindar con whisky, pero ella piensa que el gran secreto que posee es la confianza en sí misma. /Fuente: Radio Mitre

