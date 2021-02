Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Indefinición por parte de tu pareja y logros materiales. Analiza con cuidado sus pasos, alguien está observando tus acciones.

Amor: Puede ser una etapa plácida, aunque si te provocan demostrarás lo dispuesto que estás a ganar la batalla del amor.

Riqueza: Período muy creativo no del todo redituable. Usa con criterio todos tus recursos y únete con gente dinámica. Te destacarás.

Bienestar: Que la memoria no te falle a la hora de cerrar tratos importantes. Será bueno que sepas quién es quién para no llevarte sorpresas.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Tensión sostenida en el trabajo. surgirán desacuerdos silenciosos que no se resuelven. Usa la cautela.

Amor: Tu peor enemigo será la irreflexión. Disgustos que pueden llevarte a tomar partido por quien no reconocerá luego tu actitud

Riqueza: Trabajarás el doble por la misma ganancia. No te quejes y saldrás adelante, con buenas oportunidades y reconocimiento.

Bienestar: Acepta los desafíos que se te presenten, la vida te dará chances. Vínculos que creías perdidos encontrarán la oportunidad para vitalizarte.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Sentirás una gran necesidad de colaborar con tu entorno. Tu lado más social necesita del contacto con la gente.

Amor: Encontrarás pocos obstáculos a tus propósitos, lo que no significa que puedas caer en la indolencia. Sé conciente de tus acciones.

Riqueza: Tendrás que asumir una responsabilidad reemplazando a una persona de mayor jerarquía que tú. Será una oportunidad para mostrarte.

Bienestar: No descuides las comidas bajo ningún concepto. No utilices la excusa de adelgazar. Es necesario que te encuentres fuerte para afrontar cada día.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Hoy será mejor aislarse y no esforzarse por cumplir compromisos secundarios. Llega la noticia que hace tiempo esperabas.

PUBLICIDAD

Amor: Te relacionas de un modo mucho más abierto. En el terreno amoroso, la pasión y el sexo serán los factores predominantes.

Riqueza: Las contingencias económicas pasan por una etapa difícil pero una invitación te dará la oportunidad de actuar con libertad.

Bienestar: Si has encontrado tu camino, detente, necesitas calmar las aguas turbulentas de tu mente y descubrir en tu interior el poder que reside ahí.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Tendrás flechazos de creatividad. Debes sentarte a escribir en una hoja todo lo que piensas, porque luego lo dejarás pasar.

Amor: Evita las peleas y discusiones hoy, solamente te causaran problemas. Los astros no indican ruptura, pero debes ocuparte del asunto.

Riqueza: Buena oportunidad para mejorar tus condiciones laborales, encontrar trabajo, o invertir. Las relaciones serán excelentes.

Bienestar: Tus huesos pondrán un toque de malestar por estos días. Cuídate especialmente de los golpes ya que podrían traerte graves consecuencias.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Las emociones que sufras en estos días podrán alterar tu concentración. Estate más atento a los cambios.

Amor: Ten confianza en tu ser amado porque sus sentimientos son muy profundos y honestos. Te sorprenderá con sus muestras de amor.

Riqueza: Aunque el día de hoy es favorable, la falta de trabajo está presente en tu entorno. Mal momento para inversiones rápidas.

Bienestar: Extrema tus cuidados si decides hacer deporte. No dejes de hacerlo, pero hazlo con cuidado por la pandemia y pensando en tu cuerpo.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Comunicativo, aventurero, curioso, tendrás un gran día. Se devela un misterio que hace tiempo te intrigaba.

Amor: Lima las diferencias, utiliza un trato agradable. De esta manera podrás compartir inolvidables experiencias de a dos.

Riqueza: Estarás activo y ambicioso. Buen momento para promocionarte y pensar en nuevos contratos comerciales.

Bienestar: Si propones un cambio habrá resistencias, prepárate para defender tus ideas. Enfócate sin perder de vista tus objetivos.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Tu serenidad será fundamental para este tiempo tan cambiante. Atraerás toda clase de gente. Que no se aprovechen de tu bondad.

Amor: Tendrás que enfrentar el momento que estás atravesando en vez de aferrarte a la ilusión. Alguien te atraerá como nunca antes.

Riqueza: Haz valer la justicia por sobre las decisiones basadas en amores y odios. Tu juicio operará como brújula indicando el norte.

Bienestar: La dispersión y la improvisación causan estragos, busca la calma y reorganiza tus fuerzas. La inseguridad no es buena a la hora de luchar.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Disgusto con un miembro de la familia que sistemáticamente rechaza tus propuestas. Enfréntalo, seguramente hay algo más.

Amor: Seductor, atrevido y rebelde. Te jugarás todo en nombre de los sentimientos. No te preocupes, te saldrá todo según lo planeado.

Riqueza: Tu enfoque positivo te acompańará todo el día y transformará tu experiencia laboral. Te sentirás estimulado y avanzarás.

Bienestar: El interés es una fuerza que otorga a la mente la posibilidad de actuar, favorece la concentración de pensamiento y el desarrollo de tus facultades.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Día de presiones. Será una jornada donde sentirás que el mundo está contra ti. Tómalo con calma pero con seriedad.

Amor: Posibilidad de nuevas relaciones amorosas. Prepárate a favorecer tus relaciones sociales. El trato con otras personas te hará pensar diferente.

Riqueza: Aprovecha la energía del día para planear los pasos futuros que te lleven al lugar que quieres. Tus superiores te apoyarán

Bienestar: Una persona de tu entorno laboral te hará un pedido al que no podrás negarte. Te sentirás halagado por haber sido elegido.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Un anuncio sorpresivo te dejará desorientado. Pronto te recuperarás y podrás recibirlo con la respuesta adecuada.

Amor: En ocasión de un encuentro con amigos recibirás claras muestras de afecto y solidaridad de la persona que menos te imaginas.

Riqueza: Posibles problemas económicos a menos que escuches consejos. Mantén un perfil bajo y no gastes dinero innecesariamente.

Bienestar: Muestra seguridad en cada actividad que realices y verás que todo fluye con más rapidez. No alimentes rencores, saca lo malo de tu vida.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Tu ánimo oscilará entre las distintas tonalidades de gris. No juegues el personaje de jovial porque terminarás agotado.

Amor: Dispones de tiempo para comprometerte. Contradicciones te obligarán a tomar distancia. Si presionas, nada conseguirás.

Riqueza: Operaciones relativamente lucrativas siempre y cuando no te dejes engańar con falsos espejismos ni grandiosas promesas.

Bienestar: Si te encuentras muy nervioso, sal a caminar, mira hacia lo alto, respira hondo y procura calmarte. Los nervios sólo te hacen mal a ti.

Leé todas las noticias en www.sanjoseahora.com.uy