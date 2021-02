Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

No abandones tus convicciones aunque el entorno te diga lo contrario. No has llegado hasta donde estás por nada.

Amor: El nivel de exigencias de tu pareja puede llegar a ser intolerable. Si no estás dispuesto a soportarlo sólo debes manifestar tu postura.

Riqueza: No dudes en hacer esa compra que tanto quieres apenas tengas el dinero. Recuerda que la suerte no golpea tan seguido.

Bienestar: Va a ser un día en el que la inquietud por cultivar tu cuerpo será fuerte. Hazlo, pero sin esfuerzos que agoten todas las energías que te quedan.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

El estudio dará lugar a nuevas ideas laborales. Alguien con quien querrás comunicarte estará evasivo. Noche para el amor y la diversión.

Amor: Posees la capacidad de dar muchísimo amor, trata de no jugar a la indiferencia y toma contacto con tus aspectos más sensibles.

Riqueza: Podrás progresar en el área del dinero y los negocios. Sin embargo, no debes abusar y gastar más de la cuenta.

Bienestar: Deberás hacerte cargo de las consecuencias si cedes a la tentación de seducir indiscriminadamente. Puedes herir a una persona importante para ti.

PUBLICIDAD

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Tendrás ganas de empezar reformas en tu casa, pero algunos problemas pondrán a prueba tu entusiasmo. Inténtalo.

Amor: Pasarás por momentos en que disfrutarás la soledad. Comparte tus necesidades con tu pareja, si te quiere sabrá qué es lo mejor para ti.

Riqueza: Es un buen momento para tomar iniciativas económicas, para hacer cambios y sobre todo para vender ideas o proyectos.

Bienestar: Si haces ejercicios físicos y de relajación, eliminarás la ansiedad. Liberarás tensiones y te sentirás mucho mejor con el mundo que te rodea.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Te liberas de prejuicios a través del contacto con personas de otros ambientes que te enseńarán otras formas de relacionarte.

Amor: Puede surgir una relación amorosa con alguien vinculado al medio laboral. Mantente alerta a las seńales de seducción.

Riqueza: Para ser rico no hay que robar un banco. Lenta pero segura se consolida tu situación financiera y hoy te sentirás imparable.

Bienestar: No te dejes influenciar demasiado por los de tu alrededor. Puedes estar rodeado de amistades no muy interesantes.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Deberás hacerte cargo de algunas responsabilidades que antes no tenías. Difícil pero no imposible, tendrás tu recompensa.

Amor: No postergues tu felicidad por esperar que el otro siga tus pasos. Sigue adelante, si hay amor todo estará bien.

Riqueza: Procura acciones en común con colegas y superiores. Lograrás, mediante el apoyo de los mismos, concretar lo que te propones.

Bienestar: Toma prevenciones. Estás por generar una tormenta sobre quienes no la provocaron. Introduce cambios profundos con cautela.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Después de un período de retrasos llega la expansión acelerada hacia nuevos proyectos. Sal de tu caparazón y dispónete a vivir.

Amor: Con tu actitud amable, serena y compańera cautivarás y enternecerás a tu pareja, generando un clima distendido e íntimo.

Riqueza: Procura no dejar nada librado al azar a la hora de firmar contratos. Busca una persona idónea que te asesore.

Bienestar: No abuses de tus fuerzas. Ve despacio y evitarás agotarte justo a mitad de camino, que es cuando más necesitarás de tus energías.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Llevas tiempo meditando esos cambios que quieres realizar en tu hogar. Hoy es buen momento para comenzar.

Amor: Es un día especialmente satisfactorio para los nativos de este signo. Tendrás ocasión para realizar un viaje con tu pareja.

Riqueza: Podrías sentir demasiada tensión por el trabajo, centra tu atención en cada cosa y si no estás capacitado para hacerlo, sólo dilo.

Bienestar: Tienes que pensar que en la vida hay múltiples alternativas, tu inteligencia debe saber guiarte para elegir la mejor para ti.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Aparecerán dificultades de toda índole que superarás con humor e imaginación. Pon tu creatividad en marcha.

Amor: Emociones a flor de piel. Pasarás de la risa al llanto en un abrir y cerrar de ojos. Tu situación de pareja puede mejorar.

Riqueza: Día propicio para llamados, cartas y solicitudes, pero no para proyectos comerciales. Alguien te ofrece su ayuda.

Bienestar: No te hagas trampas, dedícate a cumplir con los compromisos asumidos con anterioridad. Deja atrás a quien no te valora lo suficiente.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Se abren nuevas puertas y tienes la oportunidad de volver a empezar con esa persona con la que has discutido.

Amor: Una persona muy carińosa de tu entorno podría hacerte una propuesta en plan de cita, aunque no te guste, no rechaces su amistad.

Riqueza: Reconocerán el esfuerzo que pones en cada tarea que realizas. Aún así no debes bajar la guardia.

Bienestar: Los síntomas desaparecerán paulatinamente si sigues las indicaciones de tu médico. Gozarás de excelente salud si aprendes a cuidarte.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Debes aprender a decir que no en el momento adecuado. Si no lo haces, luego será tarde y las explicaciones no servirán de nada.

Amor: Descubrirás cualidades de tu pareja en las que no habías reparado hasta ahora. Te sentirás feliz y podrás apostar a la fidelidad.

Riqueza: La experiencia laboral te da sabiduría para resolver con el menor costo el trabajo cotidiano.

Bienestar: Si estás demasiado nervioso, habla con tu médico. Quizá pueda darte algún medicamento para que te relajes, y descanses mejor.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Tendrás la oportunidad de volver a encontrar un viejo amigo que te recordará tu pasado afectivo, regalándote dulces recuerdos.

Amor: Si no estás conforme con la convivencia recuerda que parte de la culpa es tuya. Todavía estás a tiempo de salvar tu pareja.

Riqueza: Sólo tu ambición y tu talento harán que este día resulte productivo en cualquier aspecto, demuestra de lo que eres capaz.

Bienestar: Mantén la mente fría y ocupada. No te enredes analizando situaciones que sólo el paso del tiempo puede resolver.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Espléndido y decidido, en ningún momento quedarás a merced de los demás. Aprovecha para hacer algo que te entusiasme.

Amor: No habrá quién se resista a tus encantos, pero a la vez tampoco sabrás decir que no a la pasión. Con ganas de comprometerte.

Riqueza: Puedes resolver por fin un problema de dinero con un familiar. Disfrutarás libremente y con calma el fin de semana.

Bienestar: Deberías alejarte de las personas que sólo te vienen con habladurías de los demás. Esas personas no suman nada interesante a tu vida.

Leé todas las noticias en www.sanjoseahora.com.uy