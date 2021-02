Piden a la Intendencia que tome la iniciativa.

El edil del Partido Nacional, Gervasio Cedrés, pidió a la Intendencia que tome iniciativa para crear los municipios de Boca del Cufré y Kiyú, en busca de mejorar su desarrollo turístico y proyección a nivel nacional.

Lo hizo en la media hora previa de la sesión de anoche de la Junta Departamental.

El edil consideró que ninguno de los dos balnearios ha tenido “en los últimos 20 años” el “desenvolvimiento que deberían haber tenido” así como tampoco “proyección a nivel nacional”.

Tanto Kiyú como Boca del Cufré “reúnen todo lo que la sociedad turística busca, que son playas en zonas agrestes, con naturaleza, sombra, seguridad y tranquilidad. Es algo que busca y que más va a buscar en el futuro”, enfatizó. “Pero estos balnearios no han logrado un desarrollo adecuado”, reiteró.

PUBLICIDAD

Cedrés reconoció que la Intendencia hace esfuerzos por potencia el turismo en todas sus modalidades, pero consideró que “si no hay agua, si no hay playa, el turismo a gran escala no concurre. Y es a partir de ese turismo a gran escala que después pueden salir otras cosas, como el senderismo, los paseos o recorrer una ciudad”, opinó.

Por eso, opinó que el de al autogestión sería “el mejor camino” para ello y le pidió a la intendenta Ana Bentaberri que tome la iniciativa para que ambas zonas se constituyan en municipios.

“Es la mejor manera de que operadores, comerciantes y vecinos puedan evaluar fortalezas, debilidades, anhelos y trabajen para mejorar esas zonas”, añadió.

Según el edil, el que propone es “un paso que más tarde o más temprano va a haber que dar. Y es algo que no hay que ver como un gasto sino como una inversión, porque ese desarrollo puede significar fuentes de trabajo para los vecinos del departamento“, concluyó.