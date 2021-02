Los números fiscales no son objetivos en sí mismos, remarcó.

El equipo económico de gobierno encabezado por la ministra Azucena Arbeleche compareció este miércoles en el Parlamento, para detallar las acciones tomadas para enfrentar la pandemia, informó Radio Uruguay.

“Es evidente que esta situación de pandemia nos va a llevar a un aumento de personas en situación de pobreza”, dijo la ministra y comentó que algunas estimaciones oficiales dicen que podría aumentar de 2 o 3 puntos porcentuales. “Pero no necesitamos los números, lo estamos viendo, por eso este aumento en las transferencias sociales. Tanto en la cantidad de personas como en el momento a la asistencia”, destacó.

“El mayor gasto, que hay que hacerlo porque tenemos pandemia, no se hace con más impuestos sino con mayor eficiencia”, agregó y se expresó molesta porque, dijo, se “entrevera lo que son los números y lo que es lo social”. “Los números fiscales no son objetivos en sí mismos. No podemos separar: los números van por un lado y la gente por otro. Como cuidamos a la gente tenemos que cuidar nuestros recursos. Es falso decir que el objetivo de la política es alcanzar determinados números fiscales. Esos números fiscales (…) son para cuidar a la gente”, expresó la ministra y agregó: “Tenemos que cuidar los recursos para que las políticas sociales sean sostenibles a lo largo del tiempo, para que se pueda mantener ese apoyo a quienes más lo necesitan, a los sectores más vulnerables”.

El ahorro

Durante su intervención, la ministra Arbeleche dijo que hubo un ahorro de U$S 660 millones, excluyendo los egresos destinados a la pandemia. “Se pudo ahorrar, se pudo ser más eficiente. La administración siguió funcionando y eso nos posicionó en una buena situación para hacer frente a la pandemia”, dijo. El ahorro, detalló, se refiere a servicios informáticos cuando se entendió “que no era necesario continuar con ellos”, “contratación de empresas de limpieza que no eran necesarias, consultorías que no eran necesarias, gastos de publicidad que no eran necesarios”, dijo.

Además de Arbeleche, tres ministros comparecen este miércoles ante distintas comisiones del Parlamento: el de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, el de Salud, Daniel Salinas, y el de Industria, Omar Paganini. / Fuente: Radio Uruguay / Foto: Dante Fernández / FocoUy

