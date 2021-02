La mujer protestaba porque le habían decomisado los productos que vendía en una feria. Enojada con la Policía, lanzó: “Disfruto cuando matan a un policía”.

El Ministerio del Interior denunciará a una mujer por los delitos de instigación al odio y apología del delito, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal.

La mujer fue filmada mientras afirmaba que disfruta cuando matan a un policía. El suceso se dio cuando la Policía colaboraba con un operativo de la Intendencia de Montevideo (IM) en una feria vecinal.

La información del Ministerio del Interior indica que inspectores de la comuna capitalina procedían a decomisar productos que se vendían en la feria de forma ilegal. Una de las vendedoras afectadas fue la mujer en cuestión, que luego comenzó a agredir verbalmente a los efectivos que colaboraban en el operativo.

Uno de los funcionarios policiales que participó del operativo grabó un video al que accedió Montevideo Portal. El material audiovisual comienza cuando ya se había instalado la discusión entre la vendedora y los funcionarios.

“Yo te pedí que por favor anotaras lo que me están robando, y nadie lo anotó”, dice la mujer al inicio de la filmación. Más adelante, lanzó: “Yo disfruto, y eso no me lo puede sacar nadie, cuando matan a un policía”.

“Cada cual piensa como quiere. Hoy es mi cumpleaños, ¿y qué le digo a mi hija? ¿’No tengo para darte de comer’? ¿Eso le digo a mi hija? Por eso disfruto cuando los matan, muchacha, porque me sacan la comida”, continuó.

Posteriormente, en el video puede verse cuando la mujer es retirada del lugar por otra persona. / Fuente: Montevideo Portal