Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

No dejes que te hagan cómplice de un acto que repruebas. Guíate por tu instinto. Aléjate de futuros problemas.

Amor: Momento ideal para compartir con tu pareja un merecido descanso. Pon de lado las obligaciones e inclínate al romance.

Riqueza: Cualquier actividad comercial que realices será exitosa. No te preocupes por el dinero, tus ingresos tienden a mejorar.

Bienestar: Tus relaciones son tan intensas que hasta llegan a atormentarte. No olvides que también tienes capacidad para el placer, úsalo.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Tendrás la posibilidad de concederte una noche de diversión junto a queridos amigos. Estarás extremadamente activo y metódico.

Amor: Respecto al amor, la sensación de riesgo y los fuertes estímulos que recibes por parte del exterior te mantendrán alerta.

Riqueza: Negocios muy rentables, retomarás viejos proyectos y podrás llevarlos a cabo si los impulsas sin temor y con gran éxito.

Bienestar: Escuchar es tu fuerte, pero no te conviene ser siempre el pańo de lágrimas de los demás. Hay veces en que necesitas alguien que te escuche a ti.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Aunque creas que tienes la razón, es momento de dar un paso al costado y dejar que los demás cometan sus propios errores.

Amor: La sinceridad será una de las opciones del día. La Luna y Júpiter te ayudarán a enfrentarte a tus sentimientos de manera valiente.

Riqueza: Tus clientes te agradecerán tus actitudes y tus servicios de una manera que te sorprenderá gratamente.

Bienestar: El esfuerzo que pacientemente has hecho para estar en forma y cuidar tu cuerpo, te dará la satisfacción de una vida saludable.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Tu familia espera que tomes una posición. Piensa claramente ya que deberás limar las diferencias entre todos.

Amor: Debes ser cauteloso con tus acciones. Recuerda que hay cosas que no se olvidan y provocan fisuras muy profundas.

Riqueza: Intenta parecer más estable. Cuídate de las tentaciones. No te vendría nada mal guardar un poco de efectivo bajo el colchón.

Bienestar: Es tiempo de tomarte un respiro y reorganizarte. Los buenos consejeros son vitales en esta etapa. Búscalos entre tus seres queridos.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Estarás un poco desanimado debido a un alejamiento en el plano afectivo. No intentes encontrar una explicación racional a todo lo que te sucede.

Amor: En el aspecto amoroso debes evitar entrar en discusión. Templa tus nervios e intenta relajarte.

Riqueza: Deberías esperar un poco para tomar más responsabilidades. Recuerda que tú también tienes un límite de trabajo.

Bienestar: Cuando tu mente esté en paz, encontrarás ese lugar tan anhelado que te permitirá alcanzar la tranquilidad del cuerpo y el alma.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Tu espíritu seductor acerca a la gente a querer compartir cosas y momentos contigo. Aprovecha esta oportunidad.

Amor: Los placeres te tientan. Especialmente aquellos que sugieren algo prohibido o algo misterioso. Te deslizarás sutilmente por ellos.

Riqueza: En tu lugar de trabajo se disputan varias cosas y los intereses son muy encontrados. Debes moverte con mucha cautela.

Bienestar: Se plantean varias alternativas para el goce y la distracción. Puedes elegir sin remordimientos, ya que nadie saldrá herido.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Hay un problema que está empezando a atormentarte y deseas saber más sobre los verdaderos móviles de alguien. Sé discreto.

Amor: Tiempos de placer, perfecto para afianzar una relación que a veces no parece del todo estable. Ganas de comprometerse en serio.

Riqueza: Si estás pensando en invertir una buena suma, hazlo pero siempre y cuando tus socios arriesguen otro tanto como el tuyo.

Bienestar: Aunque no esté dentro de tus planes, sería bueno que realices alguna actividad deportiva. Te mantendrá ocupado y beneficiará tu salud.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Convierte una situación conflictiva en algo que deja de serlo. Actitud positiva y entendimiento arriban al final de la cuestión.

Amor: Estarás tan absorto en tus obligaciones que no advertirás las necesidades de tu pareja. Presta atención a lo que te dice.

Riqueza: Hoy podrías pensar en otra cosa y no tanto en cuestiones de dinero que te deprimen. Trata de estudiar algo diferente.

Bienestar: Hoy estás en óptima forma y listo para asumir riesgos. No te olvides sin embargo de ser prudente. Mantente cercano a tu hogar y no te expongas.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Hoy predominará tu buen humor y entusiasmo. Ideal para participar en actividades sociales reducidas y con los cuidados pertinentes por la pandemia.

Amor: Tu prioridad debe ser el romance. Si crees que ya no hay romanticismo en tu relación, inventa nuevas ideas.

Riqueza: Se acomoda el desorden de papeles y los desencuentros, contarás con todo para concretar cosas productivas en lo laboral.

Bienestar: Uno no lee un libro por su cubierta. Si raspas la superficie de un conocido, descubrirás que es un amigo con sentimientos similares a los tuyos.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Si algo te hace enojar, es probable que en el día de hoy el universo tiemble. Problemas de comunicación y entendimiento.

Amor: La melancolía te acompańa. Lo mejor será que te concentres en el futuro. En breve una nueva pasión te traerá alegrías.

Riqueza: Tus dotes se despliegan con potencia. Se terminan conflictos con socios y mejora el clima en el trabajo.

Bienestar: Concéntrate en dos o tres objetivos a corto plazo y las cosas se irán dando. Asume las responsabilidades en forma conjunta, te aliviará el peso.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Por momentos te verás agobiado por el presente, pero con fuerzas como para reponerte y seguir. Se vislumbran nuevas oportunidades.

Amor: De fiesta en fiesta. Tu alegría será un tanto exagerada, tal vez porque estás ocultando una gran soledad. Abre tu corazón.

Riqueza: Momento de detener tu marcha vertiginosa y analizar tu futuro laboral. La adrenalina no te deja ver con claridad.

Bienestar: Si te buscan amenazante cuando tienes asuntos más importantes que atender agita la bandera blanca. Más vale un paso atrás a tiempo.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Estarás muy susceptible. Los nervios te jugarán una mala pasada, trata de tranquilizarte poniendo pańos fríos a la realidad.

Amor: Inventa juegos eróticos con la persona que amas, pierde inhibiciones, eso reavivará el placer y profundizará los lazos.

Riqueza: Persuadirás a tus clientes mostrándoles alternativas que pondrán en movimiento sus negocios. No pierdas de vista los detalles.

Bienestar: Entrégate a las emociones pues, de todos modos, el presente está fuera de tu control. Conócete piel adentro, aprende de tus errores.

