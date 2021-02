Fue la respuesta de la Comisión de Género de la Junta.

De acuerdo a lo relatado por el artista plástico Atilio Gutiérrez en su cuenta de Facebook, con el objetivo de “brindar mi homenaje a la mujer”, el artista presentó “un proyecto de intervención artística a la Junta Departamental”

El asunto fue abordado por la Comisión de Género que, según el plástico, “quedó muy satisfecha con la idea, lo cual llevó a que fuera aprobado”.

Sin embargo, le señalaron que la intervención “debe ser ejecutada por una mujer, obviamente no por el gestor de la idea y del homenaje”.

El hecho llevó a Gutiérrez a preguntarse si “ese es el feminismo” y “la forma en que se nos permite a los varones apoyarlas” y si lo dispuesto “no es una forma de apropiarse de una propuesta que no surgió de ellas”.

El artista también se preguntó si “no es esto un casi delito de apropiación indebida de una propuesta intelectual”.

“Dónde queda el interés (más allá del ejecutorio) de que los hombres pensemos en homenajearlas, por su lucha, por ser las dadas de vida, por ser sometidas por el machismo desde tiempos inmemoriales?” escribió.

Gutiérrez dijo sentir “tristeza y bronca” por lo ocurrido. “Los únicos responsables son l@s integrantes de la Comisión de Género de la Junta Departamental. Y yo por iluso”, concluyó.

PUBLICIDAD

Entre los varios comentarios que recibió, estuvo uno de Grisel Villalba, referente del colectivo “Las Nietas de Abella” quien le señaló que “no queremos esa clase de apoyo, el apoyo que necesitamos es que el 8 sea nuestro día, el ÚNICO día de los 365 que logramos que nos escuchen”.

Para Villalba, los varones “pude apoyar vinculándose con otros varones que necesitan reconvertir su masculinidad en valores no de propiedad, no de protagonismo, no de ejercicio de lucha de poder, en cuestionarse su privilegio y ahí tiene mucho para ser (sic) si realmente quieren apoyar la lucha feminista”, afirmó.

La ex directora departamental del MIDES, Soledad Díaz, en otro comentario, dijo que lo decidido por la Comisión es “casi una ridiculez por ponerle una denominación”.

Por su parte, el edil del Partido Colorado, Alfredo Lago, comentó que no estaba al tanto de la situación y que intentará interiorizarse. “Si es como tu decís, no me parece correcto y adecuado”, se limitó a expresar.