“Ahora tenemos autoridades serias”, se defendió.

La ex directora del liceo 1, Miriam Arnejo, habló esta mañana de la denuncia que radicó contra 15 docentes por violación a la laicidad, luego de que la Dirección General de Secundaria decidiera separarlos de sus cargos por seis meses con retención de sueldo.

“¿Qué pretendía el gremio, comprometer mi gestión y que yo me quedara quieta?”, se preguntó. “La omisión es una falta grave y no solo para el director de un centro”, agregó.

“La directora del liceo no estaba pintada al óleo, yo me hice cargo de la situación, elevé la denuncia y luego me desentendí“, manifestó la docente en diálogo con el periodista Jorge Gutiérrez Pérez.

Arnejo sostuvo que la denuncia en cuestión había sido archivada por Secundaria, sin investigación mediante, debido a “amiguismo” entre el vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaia, Marcel Slamovitz, e integrantes del por entonces Consejo de Educación Secundaria (CES)

“Pero por suerte cambiaron las autoridades” dijo Arnejo, y señaló que eso explica el porqué se inició la investigación, que luego derivó en la separación del cargo de los profesores. Al respecto aclaró que esto lo dice “sin tintes políticos”.

Según Arnejo, en los períodos de administración anteriores, era una práctica común que se archivaran las denuncias realizadas por directores que incluían alguna situación con gremios.

“Automáticamente todo pasaba a archivo sin que jamás recibiéramos una respuesta. La práctica era constante”, aseguró. / Radio 41.