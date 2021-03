Una nena de 9 años llevó a su perro a upa sobre la nieve para poder llevarlo al veterinario por una emergencia médica.

Una vez más queda demostrado que el amor entre un perro y su dueño es infinito. Cemre tiene 9 años y no dudó en caminar más de dos kilómetros en la nieve con su perro Pamuk a upa para llevarlo al veterinario. Viven en un pueblo de Turquía, Düzpelit, en donde en los últimos días las bajas temperaturas provocaron que los caminos se inhabilitaran por la nieve.

La veterinaria más cerca queda en İkizce, la ciudad central de la provincia. El perro de Cemre comenzó a sentirse mal pero se contactó con un veterinario llamado Ogün Öztürk que se encontraba en una granja cerca de la zona. En diálogo con el The Dodo contó que había recibido por la mañana una llamada de un agropecuario para pedirle ir a su campo a atender a una vaca que se encontraba enferma. Cuando la niña se enteró no dudó en llevarle a su perro para que lo revisara.

Unos días atrás, la mascota había empezado a rascarse sin parar. Si bien no era un caso grave, la niña se percató que debía recibir un tratamiento, así que decidió llevarlo con el veterinario para estar más tranquila. A pocos minutos de que el veterinario terminara su trabajo, escuchó la voz de la niña.

“Escuché una voz a lo lejos que decía: ‘Hermano veterinario’. Cuando los vi por primera vez, quedé muy sorprendido y conmovido. Ella había envuelto a su perro y me lo había traído en la espalda.”, dijo Öztürk. La menor le contó que su perro estaba enfermo, “que algo le picaba constantemente” pero no podía ir al centro del distrito debido a la nieve. El veterinario examinó a Pamuk y le aplicó una inyección contra los parásitos.

“Hice todos sus exámenes, no tenía ningún problema de salud. Me entregó una siete liras, pero no las acepté”, señaló el especialista, Conmovido por la lealtad de la nena a su mascota, días después regresó para obsequiarle regalos para su perro. /Fuente: Radio Mitre

