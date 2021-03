El secretario de Presidencia dijo que le resulta “curioso” que “la crítica más importante” al gobierno sea el “exceso de comunicación”.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, respondió en Las cosas en su Sitio de Radio Sarandí a las críticas del expresidente José Mujica, quien dijo que el gobierno parece “una agencia de publicidad” y que el “mejor ministro” es el asesor en comunicación Roberto Lafluf.

“Seguramente tengamos un reclamo de aumento salarial de Lafluf”, bromeó Delgado. “La gente no es tonta. Uno puede matizar la realidad, pero no puede cambiarla. Acá no hay maquillaje“, agregó.

“Es curioso, la crítica más importante que escuché en estos días es el exceso de comunicación. El exceso de comunicación en democracia es muy raro que alguien lo critique”, dijo Delgado.

Sobre la negociación de las vacunas, dijo que “más allá de alguna cosita y algunos ruidos, anduvo bien” y está “absolutamente conforme”.

A diferencia de Lacalle Pou en su discurso, Delgado sí se refirió a parte de la herencia que recibió el gobierno al asumir, y destacó el alto déficit y desempleo que “condicionó” la labor más allá de la pandemia.

Delgado dijo que “sorprendió” la “increíble cantidad de decisiones” que tomó la administración anterior después del balotaje, que “comprometían” la situación financiera de varios organismos. Entre ellos mencionó lo sucedido en la ANII. “Seguramente en esta reestructura (de la ANII) sea una oportunidad para reorganizar recursos. Hay un compromiso fuerte del gobierno sobre ciencia“, añadió. / Fuente: Radio Sarandí