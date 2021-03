Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Evita los viajes largos, te causarán fatiga y frustración. Aplázalos hasta la semana que viene que estarás en mejores condiciones.

Amor: Las cosas se desarrollan con mucha lentitud y las relaciones sentimentales necesitan más atención que de costumbre.

Riqueza: En el día de hoy, los gastos y las preocupaciones no te permitirán concentrarte en tu trabajo. Haz un esfuerzo, porque lo necesitas.

Bienestar: Aunque tendrás buen criterio, desconfía de quienes querrán sacar ventaja si tuvieran la oportunidad. Confía sólo en tu intuición.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Aunque hay mala predisposición en cuanto a viajes cortos, esto no afectará a tu estado de ánimo ni a futuros proyectos. Nuevas ideas.

Amor: No desearás comprometerte a fondo, y aquel que fuerce situaciones será frenado sin previo aviso. Se te complica todo.

Riqueza: Mejora en las condiciones financieras. Todo el tiempo piensas en cómo incrementar la productividad en los negocios.

Bienestar: Necesitas recobrar energía disfrutando de unas vacaciones en la naturaleza. Cuida tus horas de sueńo. Un ejercicio moderado te dará equilibrio.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Con la ayuda de un gran amigo que hacía tiempo que no veías, podrás dejar atrás pesares y malos momentos vividos.

Amor: Manifiéstate fiel a tus metas y a las de tu pareja. No permitas que otras personas intervengan en tus decisiones o te restrinjan.

Riqueza: Ten cuidado con los asuntos legales porque no es el mejor momento para esas cuestiones. Hazte cargo de las decisiones que has tomado.

Bienestar: Tu salud no presenta ningún problema. Mantén una dieta moderada, rica en hidratos de carbono y date un gusto cuando estás un poco triste.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Tu magnetismo personal te servirá para abrir muchas puertas y avanzar en la profesión. Puede que aparezcan proyectos en el exterior.

Amor: Este será un buen día para pasarlo con la familia, para dedicarlo a las personas que más quieres y que más te quieren.

Riqueza: No es el momento de correr riesgos innecesarios en lo económico. Tenderán a suceder imprevistos que tendrás que solucionar.

Bienestar: Tu salud es buena y no se ve ningún problema futuro. Cuida tu alimentación y notarás un incremento de energía.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Hoy no te sientes inspirado para reflexionar. Te estás dispersando mucho y acabará por no servirte para nada todo lo que haces.

Amor: Las sacudidas que experimentan las relaciones, servirán para hacerlas más perfectas cuando pasen los momentos peligrosos.

Riqueza: Te costará desprenderte de bienes materiales, pero con el tiempo te darás cuenta que es lo mejor. Invierte inteligentemente.

Bienestar: Deja espacio para la gratificación, más allá de las obligaciones. Muéstrate flexible ante los cambios, así manejarás la situación por el camino acertado.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Tu energía podría comenzar a flaquear, ya que intentas hacer demasiadas cosas a la vez. Comienza a replantear las prioridades.

Amor: La calidez de los encuentros favorece el futuro de la pareja. Aunque te cueste, toma la iniciativa sin inhibiciones.

Riqueza: Suerte para los estudiantes, los comerciantes y los intelectuales del signo. Apuesten a la estabilidad financiera.

Bienestar: Sabes que puedes más, y encuentras refugio en tus ilusiones. Si entiendes las dificultades desde otro lugar, vivirás los momentos con intensidad.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Estás con un plus de energía física, pero anímicamente regular. Habrá escollos que superarás de a poco, todo es cuestión de paciencia.

Amor: Quizás te sorprendas maravillosamente, los cambios que estás notando a tu alrededor podrían darse de una manera armoniosa.

Riqueza: No vas a tener grandes problemas económicos porque no vas a estar sin trabajo en ningún momento, pero sí sufrirás cambios.

Bienestar: Debes tener cuidado con las personas a quienes les comentes tus logros, porque no todos los que dicen ser tus amigos lo son.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Falta calma pero sobra diversión. Fin a la inestabilidad financiera y amores bajo control, sólo falta que te relajes y disfrutes.

Amor: Sal y diviértete, las oportunidades de conocer a alguien nuevo llegarán cuando menos lo esperas. Debes estar preparado.

Riqueza: Es posible que al final del día te ofrezcan un ascenso. Medítalo un poco y no lo aceptes a lo loco aunque te sea beneficioso.

Bienestar: Dedica un tiempo al estudio de idiomas porque te hará falta. Las ansias de conocer nuevos sitios y países serán muy importantes en este período.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Te sorprenderás al reconocerte hablando diferente sobre conceptos que creías tener ya claros. No te preocupes, la gente cambia.

Amor: En tu hogar se absorben demasiadas energías negativas. Debes poner un manto de calma sobre tu relación porque no te hace feliz.

Riqueza: Es probable que un inesperado golpe de suerte se traduzca directamente en un avanzado bienestar. Te lo has ganado.

Bienestar: Hoy podrás equilibrar la energía excedente por medio del deporte. Necesitarás también evitar cualquier tipo de discusión innecesaria.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

La armonía te otorgará sobrada inspiración para sobresalir en los estudios, sin entregarte a fantasías propias de tu edad.

Amor: Tu independencia es a veces molesta para tu pareja. Está bien que luches por todo lo que quieres, pero a veces las luchas son de a dos.

Riqueza: Tu mentalidad ganadora aumentará el nivel de tus ingresos, pero no creas en las adulaciones que nacen de la noche a la mańana.

Bienestar: Necesitarás controlar las fuerzas para lograr equilibrarte y estar en armonía. La paciencia y la calma serán algo importante en este día.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Deberás dejar de lado las preocupaciones y buscar una ocasión para disfrutar de la vida. Organizarás un viaje junto con amigos.

Amor: El compromiso es sagrado para ti. Si alguien querido faltó a su palabra, intenta saber por qué. Estarás muy unido a tu pareja.

Riqueza: El esfuerzo aplicado al trabajo creativo recibirá buenas recompensas. No es momento para jugar, especular ni asumir riesgos.

Bienestar: Si te niegas a afrontar los problemas te privas de un verdadero tesoro de conocimiento, sabiduría y madurez que está esperando a ser excavado.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Tus sueńos románticos tendrán que esperar, a menos que resuelvas tu actual crisis financiera. No podrás evitar el cansancio.

Amor: Las relaciones íntimas con tu pareja se verán favorecidas probablemente con una especial vitalidad y energía sin límites.

Riqueza: La disciplina y trabajo riguroso darán frutos, especialmente si te dedicas al arte, el espectáculo o trabajas con nińos.

Bienestar: Has estado algo deprimido recientemente, debes hacer lo posible para sentirte mejor. Eleva tu moral y si quieres pintar la ciudad de rojo, píntala.

