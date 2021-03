Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Eres respetuoso de las creencias de los demás y tienes alto sentido de responsabilidad. Aunque no confías en los consejos de tus colegas.

Amor: Tienes una relación en la que la felicidad está dada por un miembro de la pareja y el otro sólo se deja llevar por esta energía amorosa.

Riqueza: Tu esfuerzo puesto en servicio de tu actividad laboral será objeto de elogios por parte de tus pares, y realzará tu autoestima.

Bienestar: Si alguien muy rebelde y audaz te desafía, enfréntalo, aunque con sumo cuidado. La astucia y la estrategia son las claves de todo enfrentamiento.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

La calma es importante para ti, a tal punto que de ella se derivan cosas importantes de tu vida. Sigue manteniendo tu característica tranquilidad.

Amor: Eres muy servicial, pero bastante solitario. Por eso, algunas demandas familiares del momento te pesarán como una mochila.

Riqueza: Se presentarán ciertas limitaciones que conviene aceptar. La economía se va a ver afectada si no te ajustas al presupuesto.

Bienestar: Que lo cortés no quite lo valiente, muéstrate firme y comprensivo a la vez. Con una pizca equilibrada de esos condimentos todo estará perfecto.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Una y otra vez te sucede que tu magnetismo personal contribuye a que alcances el éxito y tus esfuerzos se vean coronados.

Amor: Intenta separarte de tus inseguridades con respecto a tu pareja. Debes tener un poco de confianza o sentarte a meditar en qué se basan tus dudas.

Riqueza: Viejos rencores con algún ex compańero de trabajo pueden llevarte a tomar una decisión equivocada.

Bienestar: Hoy será un día algo tenso en lo emocional, pero podrás equilibrar la energía por medio del deporte o de la meditación. Haz un intento.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Tus amistades tendrán un papel destacado en este día, y te ayudarán con un problema que podrías experimentar en una reunión. Cuídate por la pandemia.

Amor: El amor es lo único que logrará sacarte una sonrisa en estos días. Tu pareja hace un gran esfuerzo por ayudarte y acompańarte.

Riqueza: Debes tener cuidado con algún personaje influyente de tu entorno que no está siendo sincero contigo y no estará a tu favor.

Bienestar: Podrías intentar sacar provecho de tu talento. Aprende a tener confianza en ti y en tus capacidades innatas para resolver problemas.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Prosperidad y emociones sin tregua, sabrás adaptarte como nunca a los tiempos que corren. Sorpresas gratas para este día.

Amor: Recuperas una amistad. Alguien querido se opondrá abiertamente a tus opiniones, pero todo quedará en el olvido.

Riqueza: Harás compras de último momento para poder adquirir el obsequio justo. Posibilidad de encontrar a alguien que te será útil.

Bienestar: La gente que te quiere será un puerto seguro. No te preocupes tanto y evita volver la vista atrás porque la nostalgia no te ayudará mucho.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

La familia demandará mucha más atención que la habitual. Tendrás un ritmo laboral extenuante, trata de ser medido con los requerimientos.

PUBLICIDAD

Amor: Sensibilidad aguzada, ideal para el arte y los romances. Establecerás mil contactos con gente bohemia o muy romántica.

Riqueza: Tu cordialidad te resultará muy valiosa en el plano laboral y tus superiores se sentirán dispuestos a escuchar tus requisitos.

Bienestar: Por muy cómoda que sea tu situación, la dependencia te costará caro. Lucha para buscar tu lugar en el mundo y por tu felicidad.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Si eres hábil podrás captar rápidamente cuando alguien te esté proponiendo un acuerdo que cambiará tu vida. Estate atento.

Amor: En esta etapa darás lugar e importancia a los viajes. Es posible que de alguno de ellos salga una relación movilizante.

Riqueza: Es una buena etapa para vender, intermediar, demostrar el talento y formalizar transacciones inmobiliarias.

Bienestar: Aprovecha el equilibrio entre tu fuerza física, mental y espiritual para salir adelante cuando estés triste y con el ánimo por el suelo.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Este resultará un día satisfactorio y progresista desde el punto de vista profesional, y contagiará el buen ánimo a la familia.

Amor: Como la emotividad es muy fuerte vas a necesitar de ti fuertes dosis de apertura. No te niegues a disfrutar, relájate.

Riqueza: Una gratificante novedad en relación a un contrato laboral te cambiará el sentido del día y, por qué no, del futuro.

Bienestar: Quizá hoy tengas problemas emocionales o físicos. Necesitas meditar y reflexionar antes de tomar decisiones.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Será necesaria mayor concentración para tener éxito en tu trabajo. No te muestres evasivo por la noche, no conseguirás nada.

Amor: Hay cambios en puerta para las aventuras románticas. Una cena con amigos te dará una nueva oportunidad para el romance.

Riqueza: Es hora de dedicarte a una tarea que te proporcione placer, pero también dinero. Pone en marcha sueńos largamente postergados.

Bienestar: No discutas, no menciones fallas pasadas, no vuelvas a lo que ya has enterrado y perdonado una vez, ya que se vienen algunos cambios importantes.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Este período es favorable para solicitar y buscar apoyos. Si consigues buenos contactos lograrás importantes concreciones.

Amor: Durante esta jornada podrás desahogar tu rencor con tu pareja y quizás le dirás lo que verdaderamente piensas de ella.

Riqueza: El dinero conjunto puede causar estrés. Las personas tienen actitudes diferentes en materia de finanzas, separa las cuentas.

Bienestar: Ten cuidado en no ceder ante la cólera y la impaciencia, de lo contrario, serás propenso a volverte susceptible y a violentarte cuando te contradigan.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Te costará comprender que hay cosas que ya son parte del ayer. Ciertos episodios te darán mucha nostalgia del pasado.

Amor: Estás rodeado de amistades que se interesan por tu persona. Sé sociable y accesible porque te ronda el amor muy cerca.

Riqueza: Si logras madurar podrás trazar el camino para aspirar a metas mayores. Es momento de poner en práctica alguna estrategia.

Bienestar: En cuanto salgas del trabajo organiza una excursión que tonifique tus piernas y tu espíritu. Será el broche ideal para el fin de semana.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Existe un nińo que vive dentro de ti que te dirá al oído viejos deseos pendientes. Intenta hacerte tiempo para tu placer personal.

Amor: Vas a conocer a una persona que puede cambiar el curso de tu vida. No te dejes llevar por las primeras impresiones.

Riqueza: Buen día para realizar operaciones de bienes raíces, firmar convenios, encauzar los negocios y beneficiarse con mudanzas.

Bienestar: Deberás cortar con algunos vínculos familiares que te retrotraen y mirar hacia el futuro. Sentirás que vienen vientos favorables para iniciar una nueva vida.

Leé todas las noticias en www.sanjoseahora.com.uy