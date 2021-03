El presidente anunció que ese lunes llegan 1.558.000 dosis más de la vacuna de Sinovac, lo que permitirá dar un importante paso.

Luis Lacalle Pou anunció novedades sobre el plan de vacunación desde Soriano, donde asistió a la inauguración del puente que une Lares y Perseverano. La obra era «muy necesaria para las comunidades», según dijo.

Durante la conferencia de prensa que brindó tras el acto protocolar, reveló que está «satisfecho con la vacunación, pero no con la cantidad de gente». Eso le dio pie para contar un dato relevante: la idea es que el 15 de marzo se amplíe considerablemente el abanico de personas que pueden vacunarse. Es que está programado que ese día lleguen 1.558.000 dosis de la vacuna elaborada por el laboratorio chino Sinovac.

«La semana que viene recibimos las vacunas de Pfizer, el miércoles. Ahí ya empezamos con el personal de la salud», comentó Lacalle Pou. Contó luego que «la otra semana se va a recibir, esperemos que temprano en ella, otras 50.000 dosis. El lunes 15 se reciben 1.558.000. Ahí me imagino que ya estamos pensando en una apertura más masiva de la vacunación».

Además, el presidente vaticinó: «yo creo que va a haber una vacunación masiva. A medida que pase el tiempo y no se vean efectos negativos serios, el uruguayo se va a vacunar». Insistió luego en un tema que ya ha mencionado: «y acuérdense, y este no es un tema solo de nuestro país: el mundo va a ir hacia un pasaporte sanitario. Entonces, si bien la vacuna no es obligatoria, seguramente te pidan un comprobante de que la diste para entrar a varios países». / Fuente: La República / Foto: Presidencia