El ministro del Interior cuestionó que el Pit-Cnt haya suspendido al sindicato policial por defender afiliados.

El jerarca afirmó que no quiere “inmiscuirse” en temas gremiales y sindicales, pero sostuvo que este proceso “fue totalmente erróneo”, informó Radio Monte Carlo.



“Me parece una equivocación que se elija a un sindicato de policías para apartarlo de la gremial simplemente por defender a sus afiliados en el cumplimiento de su deber. No me parece adecuado“, expresó.

Por su parte, la presidenta del sindicato de policías, Patricia Rodríguez, agradeció las manifestaciones de respaldo.



Además, indicó que se analizará con que postura se irá al próximo congreso de la central sindical y señaló que el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, les informó que se convocará a algunos de los sindicatos que votaron a favor de la suspensión para que revean su postura. / Fuente: Radio Monte Carlo – Por Nicolás Chamorro